Milan-Dortmund, la Curva Sud si prepara ad una coreografia da urlo

Sale spasmodica l’attesa per il decisivo match di Champions League tra Milan e Dortmund: la Curva Sud fa le cose in grande

Inutile negarlo. Inutile anche solo supporre che sia un’esaltazione di parte, dovuta all’amore comune per i colori rossoneri: la Curva Sud Milano, il cuore più caldo del tifo rossonero, è davvero il dodicesimo uomo in campo. Una riprova, se ce ne fosse stato bisogno, si è avuta nella scorsa gara di Champions contro il PSG, quando tutto lo stadio, trascinato dalla frangia più rumorosa e organizzata, ha spinto i ragazzi in campo nella missione di portare a casa i tre punti. Obiettivo raggiunto. E non poteva essere altrimenti.

L’effetto ‘San Siro’, che dispiega la sua forza in particolar modo nelle tante magiche serate europee della storia del Milan, era stato già temuto da Luis Enrique, il tecnico dei parigini, che aveva parlato del ‘pericolo’ di un ambiente caldissimo, che avrebbe spinto i calciatori rossoneri.

Capitan Calabria, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club alla vigilia del match, ha chiuso il cerchio dichiarando ‘I nostri tifosi sono i migliori al mondo. San Siro non lo scambierei con niente al mondo‘. Parole non certo di circostanza. Perché supportate da infinite dimostrazioni sul grande attaccamento dei sostenitori milanisti per la propria squadra.

Tornando alla gara col PSG, tutti abbiamo ancora negli occhi la splendida coreografia con la quale la Curva Sud ha risposto a quella srotolata dai tifosi parigini nella gara d’andata. Fantasia, originalità, humour e amore. C’era tutto nell’immagine di Neo, il personaggio di Matrix che respinge i proiettili idealmente lanciati dalla curva francese nella partita precedente.

Verso Milan-Borussia Dortmund, la Curva Sud scalda i motori

Nemmeno a dirlo, è già pronto un qualcosa di speciale anche per la gara col Borussia Dortmund. Fosse non altro per rispondere al muro giallonero esibito dagli ultras tedeschi nella sfida dello scorso 4 ottobre.

Attraverso un’Instagram Story il gruppo organizzato del tifo meneghino ha iniziato a dare le prime indicazioni per la buona riuscita della coreografia pensata e organizzata per il match contro il club della Ruhr. Innanzitutto viene spiegato che la stessa coinvolgerà il primo, il secondo e il terzo anello blu. Obbligatorio vestirsi tutti di nero, non solo in Curva ma in tutti e tre gi anelli.

Si passa poi a delle indicazioni più specifiche, che concernono il prendere in mano la plastica colorata che ciascuno troverà sul proprio seggiolino, aprendola tesa con due mani solo dopo il conto alla rovescia del vocalista. Vietato usare il cellulare durante la coreografia, per non rovinare l’effetto. Che, immaginiamo, sarà al solito fantastico.