Milan, tutti pazzi per l’attaccante: pronto il colpo con lo scambio

Il Milan potrebbe mettere sul piatto alcuni suoi giocatori per arrivare al centravanti che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione

Ha cambiato passo l’attaccante. Il giocatore classe 2001 è andato a segno anche ieri sera: scatto sul filo del fuorigioco, dribbling sul difensore e portiere battuto.

Per Joshua Zirkzee i gol in campionato, con la maglia del Bologna, sono adesso cinque, oltre a due assist, ai quali si aggiunge anche il centro in Coppa Italia, lo scorso 11 agosto, contro il Cesena. Lo scorso anno, ricordiamo, furono solamente due le reti.

Ora l’ex attaccante del Bayern Monaco sta dimostrando anche di saper segnare e questo non ha fatto altro che attirare su di se l’interesse dei grandi club. Il nome di Zirkzee, in realtà, è da anni sul taccuino delle squadre europee più importanti: il suo talento, d’altronde, non è mai stato in discussione. E’ il classico attaccante moderno, alto, con un importante fisico, ma allo stesso tempo dotato di grande tecnica oltre che di buona velocità. Impossibile passare inosservato, ma i gol – si sa – per un centravanti, fanno sempre la differenza. Così questo potrebbe davvero essere l’ultimo anno con la maglia del Bologna.

Il Milan è certamente tra le squadre che più sta osservando, con estremo interesse, la crescita dell’olandese. L’idea dei rossoneri rimane quella di affiancare ad Olivier Giroud, con il quale si discuterà presto di rinnovo, due attaccanti.

Milan, occhi puntati su Zirkzee: il possibile affare

Chissà che uno di questi non possa essere proprio Zirkzee, che a Geoffrey Moncada piace davvero parecchio.

I rapporti tra il Milan e il Bologna, poi, sono davvero ottimi e non è da escludere che in un possibile affare non rientrino anche altri giocatore: il Diavolo ha tanti giovani che possono interessare ai Felsinei, come può essere Marco Nasti , oggi in prestito al Bari, ma c’è soprattutto Alexis Saelemaekers, trasferitosi in Emilia-Romagna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il belga potrebbe certamente abbassare il prezzo, ma attenzione, anche ad un’altra idea quella che porta a Ballo-Toure, ancora di proprietà del Milan, che piace al Bologna.

Un eventuale arrivo di Zirkzee, però, mettere in discussione, ancora una volta, il futuro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante, oggi in prestito al Monza, potrebbe anche essere sacrificato difronte l’offerta giusta. Un’offerta superiore ai 20 milioni che permetterebbe al Diavolo, di mettere a bilancio un’importante plusvalenza. Ma c’è ancora un’intera stagione per capire se alla fine non sarà meglio riportare a casa proprio Lorenzo Colombo.