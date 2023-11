@ML – Furlani: “Oggi avremo il muro rossonero, che è un’altra cosa” (VIDEO)

L’ad del Milan ha parlato poco prima del pranzo UEFA e ha sottolineato l’importanza di questa gara contro il Borussia Dortmund

L’attesa sta per finire e stasera il Milan affronta il Borussia Dortmund a San Siro per un match davvero decisivo in ottica qualificazione nel girone F di Champions League. I rossoneri cercano la vittoria per sorpassare i tedeschi in classifica.

Al momento il Diavolo è terzo con 5 punti, mentre la squadra di Edin Terzic comanda il raggruppamento con 7 e al secondo posto c’è il PSG a 6. Tutto è davvero apertissimo, con i parigini che invece oggi ospitano il Newcastle, ultimo a quota 4 ma ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno. Il Milan ha sempre fuori Rafael Leao per infortunio, oltre a Kalulu e Okafor, ma ritrova Olivier Giroud, che ha saltato la Fiorentina in campionato per squalifica.

In palio c’è davvero tanto stasera perché il club rossonero punta forte sulla Champions League e sa che la qualificazione agli ottavi di finale sarebbe molto remunerativa sul piano economico. Il gran percorso fino alla semifinale nella passata stagione ha rimpolpato in maniera incredibile le casse della società l’anno scorso e l’obiettivo è avvicinarsi quanto più possibile a quel traguardo anche stavolta.

Le parole del CEO rossonero

Sull’importanza della qualificazione, e quindi della gara di oggi, a livello economico e sportivo, è tornato anche l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, intercettato al suo arrivo al pranzo UEFA. Queste le sue parole in merito:

🔴⚫️ “Partita importantissima. Sono convinto che noi avremo un uomo in più, il pubblico. Parlano tutti del Muro Giallo, ma noi avremo un Muro Rossonero che è tutta un’altra cosa” Giorgio Furlani #MilanBorussia #SempreMilan pic.twitter.com/b0Cpky4MJ1 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) November 28, 2023

“Partita importantissima. – spiega Furlani – Sono convinto che noi avremo un uomo in più, che è il pubblico. Parlano tutti del Muro Giallo, ma noi avremo un Muro Rossonero che è tutta un’altra cosa“. Effettivamente l’appoggio dei tifosi sarà davvero importante stasera e San Siro ha il compito di fungere da uomo in più, come spesso è accaduto.

Il CEO rossonero ha poi aggiunto in conclusione: “L’importanza sportiva è enorme. Il grande Milan si è fatto soprattutto in Europa, quindi è importantissimo andare avanti. C’è anche Sinner? Non vedo l’ora di conoscerlo”.