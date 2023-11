@ML – Milan-Borussia Dortmund, Jannik Sinner ci sarà! Gli ospiti della serata

Il Milan ospiterà stasera il Borussia Dortmund. Per la partita di San Siro sono previste presenze di vip molto importanti in tribuna.

Serata importantissima per il Milan quella di questa sera. La squadra allenata da Stefano Pioli se la vedrà contro il Borussia Dortmund, per la quinta e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League.

Una vittoria del Milan sarebbe fondamentale per mettere un piede verso gli ottavi di finale della competizione. Così come una sconfitta invece rischierebbe di sancire l’eliminazione dei rossoneri, al momento fermi a 5 punti dopo i primi due pareggi a reti bianche, il brutto k.o. di Parigi e la rivincita a Milano al ritorno contro il PSG.

Per questo serve tutto il tifo possibile di San Siro, come accaduto contro i parigini nell’ultima gara di Champions. Ci si aspetta uno stadio gremito e colorato di rossonero. Ma non mancheranno anche le presenze vip in tribuna, di tifosi ed appassionati che sono stati invitati dal Milan stesso come ospiti d’onore.

Sinner e non solo: i tifosi vip ospiti per Milan-Borussia

Sta circolando in questi minuti l’elenco dei tifosi vip che il Milan ha scelto di invitare in tribuna autorità per assistere dal vivo all’importante gara di Champions contro il Borussia Dortmund. Tra questi spicca la presenza di Jannik Sinner, l’atleta del momento, il tennista che ha riportato di fatto la Coppa Davis all’Italia.

Sinner è tifoso milanista doc e non poteva non essere invitato ed omaggiato dal club. Dopo il trionfo di Malaga e l’ennesima vittoria su Novak Djokovic, il tennista altoatesino sarà presente in tribuna come ospite d’onore. Ma non sarà l’unico campione del tennis a San Siro: presente anche l’amico Matteo Berrettini. Quest’ultimo in realtà tifa Fiorentina, ma accompagnerà la sua dolce metà, la showgirl Melissa Satta, che invece è tifosissima rossonera.

Tra gli ospiti si conta la presenza anche del cantante Sangiovanni, uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e noto appassionato milanista. Di lui si ricorda, durante la partecipazione a Sanremo 2022, quando mise sul collo di Amadeus (tifoso interista da sempre) la sciarpa del Milan a tradimento.

Ed ancora, il Milan ha invitato AJ Tracey, un volto molto celebre nell’ambito della musica rap. Si tratta di un artista britannico, molto appassionato di calcio e dunque interessato a vedere la Champions League dal vivo. Così come il modello ed ex tronista Luca Daffré.