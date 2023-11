Niente rinnovo e addio: al Milan è cambiato tutto

Ora l’idea che possa lasciare il Milan si sta facendo sempre più concreta: la firma sul rinnovo non arriva e non sembra più un insostituibile

Qualcosa sembra davvero essere cambiato: da insostituibile a riserve in una delle partite più importanti della stagione.

La panchina contro la Fiorentina, lasciava pensare che Rade Krunic avrebbe giocato dal primo minuto contro il Borussia Dortmund. Stando, però, alle ultime notizie, così non sarà: Stefano Pioli è pronto, infatti, a puntare su Yacine Adli. Una scelta che sta facendo tanto discutere: nessuno avrebbe mai pensato che il tecnico del Milan avrebbe deciso di affidarsi al francese, spesso poco considerato. Vedremo se sarà davvero così, ma è comunque strano che un giocatore considerato inamovibile fino a pochi giorni fa non sia certo del posto nel match che vale una stagione.

Per Rade Krunic potrebbe davvero essere un periodo complicato e a gennaio, adesso, un addio appare sempre più probabile.

D’altronde la titolarità di Adli non è l’unica notizia negativa per il bosniaco, che deve fare i conti con la possibile decisione di Pioli di puntare su un 4-2-3-1, che favoriscono l’inserimento di Pobega e Musah al fianco di Tijjani Reijnders. L’olandese, oggi, appare l’unico insostituibile.

Un altro fattore, poi, che potrebbe spingere Rade Krunic lontano da Milano è il ritorno di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino continua a lavorare in gruppo, ormai da giorni. Contro l’Atalanta potrebbe arrivare già la prima convocazione.

Milan, addio Krunic: il Fenerbahce possibile destinazione

Il Fenerbahce, che ha insistito parecchio in estate, non ha mollato l’idea di mettere le mani sul centrocampista bosniaco.

Gennaio potrebbe così essere davvero il mese dell’addio dell’ex Empoli. Un’offerta da circa 5-7 milioni di euro potrebbe convincere il Diavolo a lasciarlo andare. D’altronde la firma sul rinnovo di contratto non è ancora arrivata. Sembrava tutto pronto per la fumata bianca, ma l’offerta del Milan non ha soddisfatto Krunic e il suo entourage. E’ evidente che il centrocampista abbia tra le mani un’offerta più vantaggiosa, che potrebbe, dunque, portarlo lontano da Milanello.

Krunic ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Senza la firma il 2024 sarà quasi certamente l’anno della separazione tra le parti. C’è da capire se già a gennaio o in estate, ma molto dipenderà da Bennacer.