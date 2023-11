Youth League, Milan-Borussia Dortmund 4-1: rossoneri agli ottavi

I giovani rossoneri battono anche i tedeschi e si qualificano per gli ottavi di finale da primi in classifica: Scotti grande protagonista

Prima dell’importantissima sfida di stasera della Prima Squadra a San Siro, il Milan Primavera ha affrontato il Borussia Dortmund in Youth League nella quinta gara della fase a gironi.

Si trattava di un match fondamentale per la vetta della classifica perché si affrontavano le prime due. I ragazzi di Ignazio Abate non hanno tradito le aspettative e hanno conseguito un’altra vittoria con ampio margine, ottenendo la qualificazione agli ottavi di finale e anche il primo posto nel girone.

Pronti via e il Milan è subito sotto. Al 4’ iniziativa sulla sinistra di Bamba che salta Bakoune e trova in area l’attaccante Rijkhoff che supera Bartoccioni di testa. I rossoneri comandano la partita con i tedeschi che si chiudono dietro e provano a ripartire, ma senza mai riuscirci. Il Milan produce gioco ma non palle gol limpide, ma al 18’ un clamoroso errore del portiere avversario regala a Zeroli la rete del pareggio.

La partita si mette in discesa e Filippo Scotti con una doppietta fissa il risultato sul 3-1 per il Milan. A questo punto i rossoneri gestiscono con calma la palla e trovano un paio di imbucate interessanti: da una di queste nasce la rete di Sia con un bel colpo di testa.

Nella seconda frazione la squadra di Abate ha gestito il risultato e non ci sono state occasioni degne di nota. Finisce dunque con un sonoro 4-1 per il Diavolo. Ora il Milan dovrà affrontare il Newcastle nell’ultima partita del girone, ma ormai il primo posto è acquisito.

Milan-Borussia Dortmund, il tabellino del match

Milan (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach (Sala 68′), Malaspina, Zeroli (Liberali 80′); Cuenca, Sia (Simmelhack 72′), Scotti (Bonomi 68′). All.: Abate

Borussia Dortmund (5-4-1): Lisewski, Rashidi, Garcia, Kamara, Adamczyk, Korzynietz; Cambell, Lubach, Watjen, Bamba; Rijkhoff. All.: Tullberg.

Marcatori: Rijkhoff 4′ (B); Zeroli 23′ (M); Scotti 28′ (M); Scotti 31′ (M); Sia 39′ (M).

La classifica momentanea del girone ora è la seguente:

Milan 12

Borussia Dortmund 7

PSG 6

Newcastle 4