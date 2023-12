Donnarumma bersagliato dalla stampa francese: “Può sbagliare in qualsiasi momento”

Gianluigi Donnarumma ancora nell’occhio del ciclone. Il gol subito dal Newcastle in Champions League ha fatto infuriare la stampa francese

Da quando ha lasciato Milanello, non è stata in discesa la strada per Gianluigi Donnarumma. Affatto. Si è trasferito al Paris Saint Germain, accolto come un prodigio della porta che avrebbe fatto miracoli e che avrebbe contribuito ai successi clamorosi della squadra. La realtà dei fatti, però, è un’altra. Premettendo che il suo talento è indiscusso, non si possono però dimenticare le innumerevoli papere ed errori che ha compiuto da quando veste la maglia dei parigini. L’ultima, clamorosa, nella serata di martedì, nel corso della gara contro il Newcastle valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Gianluigi Donnarumma è certamente il colpevole della rete segnata da Isak, il centravanti svedese dei Magpies. L’ex Milan ha respinto un tiro direttamente sui piedi dell’attaccante, che con un tap in vincente ha messo dentro l’1-0. Una rete che poteva costare carissima al PSG, se solo non fosse stato concesso calcio di rigore al 98′ e che Mbappé ha realizzato. L’evidente errore di Donnarumma, non il primo in Champions League, ha scatenato ancora una volta le critiche della stampa francese. Il portiere ex Milan è stato definito ancora una volta come inaffidabile. Di seguito quanto riportato dai giornali sportivi transalpini più importanti.

Donnarumma, l’Equipe gli dà un tre

Partiamo da RMC Sport, testata francese che ha espresso un dettagliato giudizio sulla prestazione di Donnarumma contro il Newcastle, richiamando però alla memoria altri errori passati: “Il portiere italiano è capace di interventi incredibili e spettacolari, ma dà anche l’impressione di poter sbagliare in qualsiasi momento. Dal suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2021, l’ex Milan è già costato diversi gol al Paris Saint Germain. In Champions League soprattutto. Il suo errore più grande rimane la palla persa contro il Real Madrid nel marzo 2022 al Bernabeu. Keylor Navas (36 anni) e lo spagnolo Arnau Tenas (22 anni) sono in attesa di una occasione per tornare tra i pali e Donnarumma sarà l’osservato speciale nella decisiva trasferta di Dortmund, tra due settimane”.

Andiamo al giudizio de l’Equipe, più breve, ma sicuramente più pungente. Il quotidiano sportivo più importante di Francia valuta con un 3 la prestazione di Donnarumma contro il Newcastle, per poi aggiungere: “L’errore contro il Monaco era ancora fresco nella sua memoria? Ha messo in difficoltà Hakimi e poi non ha respinto il tiro di Almirón sulla traiettoria di Isak, che ha segnato. Un gol che poteva costare caro. Ha trascorso il resto della partita da spettatore”.