Echeverri, il talento argentino che tutti vogliono: Milan in corsa

C’è anche il Milan sulle tracce del giovane talento della metà campo. Ne parla l’esperto di mercato rivelando l’esistenza di una clausola rescissoria.

Il Milan tiene sempre un occhio attento al mercato, sia per un rafforzamento della rosa nell’immediato sia in prospettiva futura. Se Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno sondando il panorama europeo alla ricerca di nuovi innesti per migliorare con efficacia ed efficienza la squadra di Stefano Pioli, al contempo sono molto attenti alla crescita e allo sviluppo di giovani talenti da portare ad exploit col tempo. Il calcio, ormai, dipende sempre più dall’esplosione di ragazzi giovanissimi, che in poco tempo riescono ad avere valori di cartellino esorbitanti. Francesco Camarda, il 15enne che ha esordito contro la Fiorentina, può essere presto uno degli esempi più concreti.

Dunque, Geoffrey Moncada non perde di vista quei giovani prodigi che in prospettiva possono diventare dei veri top player. Uno in particolare, sta affascinando parecchio il capo scout rossonero. Gioca oltreoceano, in Argentina, e a soli 17 anni ha conquistato l’attenzione delle più grandi big d’Europa. C’è anche il Milan sul centrocampista classe 2006, lo riporta Nicolò Schira. Si tratta di Claudio Echeverri, e su di lui tiene banco l’esistenza di una clausola rescissoria che potrebbe aiutare qualche big europea ad aggiudicarselo.

Echeverri ha stregato tutti: c’è anche il contratto in scadenza

Claudio Echeverri milita nel River Plate. Ha fatto il salto definitivo in Prima Squadra quest’estate. Conta 4 presenze nella Superliga argentina, con un assist a referto. I report su di lui sono tutti assolutamente positivi. Un trequartista tutto estro e fantasia. Piccolo di statura (1,71 cm) ma bravissimo a sfuggire agli avversari. Secondo Transfermarkt il suo valore è di 4 milioni di euro, ma come informa Nicolò Schira nel suo contratto da professionista è presente una clausola rescissoria ben più alta pari a 25 milioni di euro. Una cifra che rende l’idea del suo valore tecnico.

La notizia cruciale di Nicolò Schira è che il Milan lo segue con attenzione insieme alle altre società più grandi d’Europa, e dunque Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Inter e Atletico Madrid. Una concorrenza spietata e che difficilmente il Diavolo potrà superare. Da sottolineare che il contratto di Claudio Echeverri con il River Plate scadrà nel dicembre del 2024 ed è chiaro che il club argentino, senza rinnovo, farà di tutto per avverare il trasferimento in Europa incassando quantomeno la cifra della clausola rescissoria. La lotta per l’acquisto del calciatore è aperta. Da capire chi la spunterà e riuscirà ad aggiudicarselo.