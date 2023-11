Onana, che disastro: doppia papera in Galatasaray-Manchester United (VIDEO)

Onana continua a commettere degli errori in Inghilterra: stasera in Champions ha sbagliato di nuovo, attirando ulteriori critiche.

Tutti dicono che l’Inter ha fatto un grande affare con la cessione di André Onana, sia perché ha incassato 55 milioni di euro per un portiere preso a parametro zero sia perché il camerunese non sta convincendo al Manchester United. Diversi gli errori che ha commesso da quando difende la porta dei Red Devils.

Stasera l’estremo difensore 27enne è riuscito nuovamente a deludere la sua squadra e i suoi tifosi. A Istanbul il Manchester United ha giocato una partita molto importante contro il Galatasaray. In palio una fetta della qualificazione agli Ottavi di Champions League. Era importante vincere, ma alla fine è arrivato un pareggio per 3-3 anche per colpa di Onana, che ha commesso due errori gravi.

André Onana, due errori gravi per l’ex Inter

Nel primo tempo, sul 2-0 per gli inglesi, si è fatto trafiggere da una punizione parabilissima di Hakim Ziyech. Nel nella ripresa, sul risultato di 3-1, ha sbagliato di nuovo su un’altra punizione del marocchino. Pubblico incredulo, così come ten Hag e il resto dei giocatori. Praticamente è stato il camerunese a rimettere in partita il Galatasaray, per due volte.

Questo risultato lascia il Manchester United all’ultimo posto del girone A con 4 punti, gli stessi del Copenaghen. Terzi turchi a quota 5, mentre il Bayern Monaco è primo e già qualificato con 12. Nell’ultimo turno i Red Devils dovranno sconfiggere i tedeschi a Old Trafford. Vero che Thomas Tuchel potrebbe schierare un po’ di riserve, essendo già agli Ottavi, però non sarà comunque facile per i ragazzi di ten Hag fare i 3 punti. Il rischio di essere comunque eliminati è grande, bisognerà vedere anche il risultato di Copenaghen-Galatasaray.