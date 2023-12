Bennacer pronto al rientro: il post social dice tutto (FOTO)

Ismael Bennacer è prontissimo a bruciare le tappe. Ha lanciato un segnale conciso ma forte sui suoi canali social. Il rientro è vicino.

Il Milan sta facendo i conti con una situazione infortuni pessima e deprimente. L’infortunio di Malick Thiaw rimediato nel corso del match di Champions League contro il Borussia Dortmund ha messo il coperchio al disastro. Con lo stop del tedesco, la difesa del Milan è rimasta totalmente decimata. Fikayo Tomori è l’unico ad essere a disposizione di Stefano Pioli. Proprio per questo è prevista la convocazione e la presenza in campo da titolare di Jan-Carlo Simic contro il Frosinone sabato sera.

Chiaramente, non solo la difesa è in apnea, con le assenze di Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Thiaw. Mancano altre pedine fondamentali per infortunio quali Rafael Leao e Noah Okafor, oltre che anche il secondo portiere Marco Sportiello. Si salvi chi può a Milanello, ma per fortuna non ci solo cattive notizie in questo caos. L’unico raggio di sole arriva grazie alle ultime su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, lo sappiamo, è fuori da maggio scorso per l’intervento subito al ginocchio. Ad ottobre è tornato a Carnago per iniziare la sua riabilitazione. Si stimava che il suo rientro fosse fissato per metà dicembre, ma lui ha sorpreso tutti ed è praticamente pronto a tornare in campo. Una possibilità confermata alla grande dallo stesso giocatore.

Bennacer, una clessidra che dice tutto

Già nelle giornata di oggi era arrivata la notizia positiva su Ismael Bennacer, che riportava direttamente da Milanello come il centrocampista potesse subito prender parte alla gara contro il Frosinone di sabato. Non dal primo minuto, certamente. Ma la sua presenza in panchina, con forse qualche minuto a gara in corso, ha creato enorme entusiasmo nell’ambiente rossonero. Anche perché, oggi, l’algerino ha svolto tutto l’allenamento in gruppo senza alcun problema. Solo domani Stefano Pioli scioglierà ogni riserva, prendendo la sua decisione su Bennacer. Ma dall’ultimo messaggio del giocatore filtra solo pieno ottimismo.

⏳ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 30, 2023

Difatti, stasera, Bennacer ha postato sui suoi canali social l’emoticon di una clessidra. Un messaggio conciso, sin troppo, ma dal significato enorme. “Ci siamo quasi”, ha lasciato intende il centrocampista algerino, assoluto perno del centrocampo rossonero. E’ assai probabile che sia della squadra già per la gara contro il Frosinone. I tifosi non vedono l’ora di rivederlo all’azione. Con lui in campo, tante cose potranno cambiare ed essere migliori. Ma chiaramente ci vorrà del tempo prima di rivedere il migliore Ismael.

Bennacer, un documentario sulla sua riabilitazione

Come apprendiamo dai canali social di Bennacer, da domani, alle ore 20.00, sarà disponibile su YouTube un dietro le quinte del suo periodo di convalescenza dall’infortunio e di conseguenza dall’operazione al ginocchio. Una sorta di documentario che racconterà passo dopo passo il gran lavoro di recupero messo in atto da Ismael in questi lunghi mesi. Di seguito l’anteprima: