Milan, una gioia per i tifosi: Bennacer verso il rientro lampo

Il centrocampista algerino, fermo dallo scorso 10 maggio, sta bruciando le tappe: potrebbe essere convocato per la gara di sabato

Ci siamo quasi. Dopo mesi di duro lavoro, di riabilitazione, di sofferenza nel vedere i compagni giocare – e spesso, come accaduto nell’ultimo sfortunato periodo – andare in sofferenza, Ismael Bennacer è pronto. Il centrocampista algerino, infortunatosi in occasione dell’euroderby d’andata della scorsa stagione, scalpita per il rientro. Anche Pioli si è accorto della grande voglia che l’MVP della Coppa d’Africa 2019, quella vinta dalla sua Algeria, ha di tornare il prima possibile.

“Lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro“. Questa l’impietosa diagnosi riferita sulle condizioni dell’algerino a seguito dell’infortunio rimediato il 10 maggio scorso. Sottoposto ad un intervento in artroscopia sei giorni dopo, Bennacer dovette ingoiare l’amaro rospo di uno stop ‘di almeno 6 mesi‘, come riferì un comunicato ufficiale del Milan.

Una tegola che non fu sottovalutata nemmeno dagli uomini mercato del club rossonero. Che infatti, dopo la cessione di Tonali, iniziarono ad infarcire la rosa con l’arrivo di tanti centrocampisti. L’importanza di Bennacer però non è sfuggita a nessuno.

Tante volte, nel corso della stagione, ci si è appellati alla mancanza del suo dinamismo. Della sua personalità. Del suo essere ormai un veterano del gruppo. Nonché un fidato scudiero di Pioli, sotto la cui guida il giocatore si è consacrato a livelli altissimi.

Bennacer, l’operazione e la riabilitazione: ora è pronto

Tornato ad allenarsi prima a livello individuale, poi progressivamente in gruppo, l’algerino ha bruciato le tappe. Soprattutto nell’ultima fase di riatletizzazione. Forse la voglia di dare una mano in un momento complicatissimo della stagione ha fatto emergere energie supplementari di cui comunque nessuno metteva in dubbio l’esistenza.

Sta di fatto che, aumentando i carichi di lavoro, l’ex Empoli potrebbe addirittura arrivare, come sostiene il Corriere della Sera, a strappare una convocazione per sabato prossimo. Milan-Frosinone potrebbe essere dunque la gara che segnerà l’effettivo ritorno di Bennacer tra i reclutabili di Pioli.

Andando a fare delle previsioni che siano il più possibile realistiche sull’effettivo clamoroso ritorno in campo già per la gara del 2 dicembre prossimo, in questo periodo a Milanello ci si muove come degli elefanti in un negozio di cristalli.

Dopo tanto lavoro sarebbe infatti un peccato rovinare tutto forzando il rientro in campo. Al di là della volontà del calciatore, di cui abbiamo abbondantemente parlato. Il pubblico di San Siro è comunque pronto ad applaudire nuovamente uno che, nonostante i suoi 24 anni, fa già parte della ‘vecchia guardia’ della rosa rossonera.