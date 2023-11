@ML – Milan, Bennacer in gruppo. Kjaer e Leao, le ultime da Milanello

Nell’allenamento mattutino del giovedì, l’attaccante e il difensore hanno svolto ancora lavoro personalizzato

Si avvicina la prossima gara di campionato, quella che vedrà il Milan opposto al Frosinone nell’anticipo serale del sabato della 14esima giornata d’andata. Per il match contro l’undici di Eusebio Di Francesco, Pioli conta di recuperare, almeno per la panchina, qualcuno dei tanti infortunati che hanno affollato l’infermeria negli ultimi tempi.

Da questo punto di vista, c’era curiosità nel capire come procedesse il recupero di Rafael Leao, assente eccellente nelle ultime uscite, e di Simon Kjaer, l’ultimo centrale difensivo di ruolo che potrebbe giocare contro la formazione laziale.

Il resoconto da Milanello: Bennacer finalmente in gruppo

Come riferito dalla redazione di Milanlive.it, l’attaccante portoghese e il difensore danese hanno ancora lavorato a parte, non partecipando dunque alla sessione di gruppo. Leao, reduce dalla lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, vede quindi ridotte sempre più al lumicino le sue speranze di essere convocato per sabato: la sua presenza è praticamente da escludere.

Il danese è stato invece chiamato a guarire da una lieve lesione, evidenziata dagli esami svolti successivamente a Napoli.

Kjaer, ormai da giorni, risulta clinicamente guarito, ma il processo di riatletizzazione ha subito dei rallentamenti per via di una risposta muscolare non ancora ottimale. La sua presenza, comunque al massimo in panchina, per la gara col Frosinone, resta in forte dubbio.

Tutto procede invece per il verso giusto per Ismael Bennacer. L’algerino ha svolto l’intera seduta in gruppo: crescono esponenzialmente le possibilità di vederlo nuovamente tra i convocati ad oltre sei mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta.