@ML – Milan-Frosinone, casse aperte a San Siro: biglietti acquistabili sabato stesso

Notizia cruciale per tutti i tifosi rossoneri. In occasione della gara contro il Frosinone, le casse dello stadio San Siro saranno aperte per la vendita dei biglietti.

Milan-Frosinone, gara semplice sulla carta, si prevede essere, in maniera assurda ma lecita, una delle sfide più importanti della stagione rossonera. Non tanto per i 3 punti in palio, comunque fondamentali, quanto per il futuro di Stefano Pioli. Già, è fatto risaputo ormai che tanto del futuro del tecnico passerà dalla gara in programma sabato sera contro i laziali. Dopo l’incontro a Milanello tra l’allenatore e il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è filtrato proprio questo: Pioli e la sua squadra dovranno vincere la gara, altrimenti sarà molto probabilmente esonero per lui.

Sappiamo altrettanto bene che le condizioni di salute della rosa rossonera sono più che precarie. Dunque, alcuni rischi sono da calcolare. Il Milan è rimasto con un solo centrale di ruolo a Milanello (Fikayo Tomori), dopo l’infortunio grave di Malick Thiaw. Mancherà ancora Simon Kjaer, ma anche Rafael Leao e Noah Okafor. Niente di positivo per Stefano Pioli, che avrà comunque l’obbligo di preparare puntigliosamente la partita per evitare grossi guai.

E in vista di Milan-Frosinone arriva una notizia cruciale per tutti i tifosi rossoneri. Modalità di vendita dei ticket per la gara molto particolare!

Milan-Frosinone, biglietti direttamente a San Siro

Per invogliare i tifosi a riempire San Siro, in vista della gara di campionato contro il Frosinone (quattordicesima), il club aprirà le casse dello stadio il sabato stesso della partita. L’orario in cui si potrà iniziare ad acquistare i biglietti direttamente a San Siro è quello delle 17.00. Un’iniziativa importante, e che vuole stimolare i tifosi a non lasciare sola la squadra in un momento così particolare e negativo. D’altronde, uno dei punti di forza maggiori del Diavolo è sempre stato la presenza dei suoi supporters. Senza di loro, nulla è lo stesso: nella testa e nell’animo.