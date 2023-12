RedBird, scelta fatta: in arrivo il nuovo manager

Il fondo statunitense, proprietario del Milan, ha deciso per l’arrivo di Jeff Shell come nuovo manager per la divisione sportiva

Il momento del Milan sul piano calcistico non è certo memorabile, con la squadra rossonera che ha subito una pesante sconfitta a San Siro contro il Borussia Dortmund. Il Diavolo ha così complicato sensibilmente il discorso qualificazione.

La proprietà non può essere di certo soddisfatta per questo andamento e infatti oggi c’è stato un confronto per riflettere sulla posizione di Stefano Pioli, con l’allenatore che adesso è in bilico. Gerry Cardinale però ha diverse questioni di cui doversi occupare, con RedBird che ha scelto la nuova guida per le sue attività di investimento nel mondo dello sport e dell’intrattenimento.

Il fondo statunitense, proprietario del Milan e del Tolosa, e con una partecipazione nel Fenway Sports Group che è a capo del Liverpool, ha infatti infatti optato per la figura di Jeff Shell, uomo di grande esperienza nel settore. Shell ha in effetti ricoperto la carica di NBC Universal e aveva già lavorato con RedBird senza avere ruoli ufficiali. Già da diverse settimane erano uscite le indiscrezioni sulla sua candidatura.

Jeff Shell, la sua carriera

Jeff Shell era uno dei dirigenti più importanti nel settore dei media e ha avuto ruoli molto alti in aziende come Comcast (proprietaria di Sky) e ha diretto lo studio cinematografico Universal Pictures. Prima di Sky, aveva lavorato anche per Disney e Fox.

Quando era a NBCUniversal, era tra i primi sostenitori del rilascio della piattaforma streaming Peacock, che oggi ha diversi fra i titoli più importanti dell’industria cinematografica. Shell è il secondo dirigente a passare dalla NBC a RedBird dopo Jeff Zucker. Questo lavoro dimostra come il fondo proprietario del Milan stia insistendo in maniera forte in intrattenimento e contenuti sportivi globali.

RedBird IMI, nata dalla fusione con International Media Investments si dedica a questo ed è gestita in prima persona da Gerry Cardinale. RedBird ha ampliato le sue partecipazioni nel settore dei media negli ultimi anni e possiede partecipazioni nelle società di produzione Skydance Media e Artist Equity (lo studio lanciato da due attori come Ben Affleck e Matt Damon. Senza dimenticare le partnership con la NFL e con YES Network, la casa televisiva dei Newyork Yankees.