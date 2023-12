Finale incredibile a Monza: la Juve vince al 95’ | La classifica aggiornata

In un finale assolutamente incredibile, la Juve espugna Monza e si riporta per il momento in testa alla classifica: Milan a -7

Sebbene ogni partita faccia gara a sé, che la Juve sia una cosa diversa rispetto allo scorso anno è diventato evidente con la gara di questa sera all’U-Power Stadium. Nella stagione 2022/23 – come ricordato un po’ maliziosamente da Allegri nella conferenza stampa pre-match – i bianconeri avevano raccolto zero punti, con zero gol fatti, contro la formazione brianzola.

Le due grandi prove dei biancorossi contro la Juve avevano anche messo in evidenza il grande lavoro di mister Palladino. Accostato ad un certo punto alla panchina della Vecchia Signora al posto del tecnico toscano. Quest’anno la musica è cambiata. I bianconeri hanno però dovuto sudare sette camicie per portare a casa i tre punti, arrivati grazie ad un finale di gara da cardiopalma.

L’eroe di serata, almeno fino ai 5′ di recupero concessi dall’arbitro, era stato capitan Rabiot. Il francese ha incornato di prepotenza al 12′ del primo tempo un calcio d’angolo battuto benissimo da Nicolussi Caviglia, alla sua seconda gara da titolare coi piemontesi. Indicativo il fatto che il corner del gol sia arrivato qualche secondo dopo un penalty sprecato da Dusan Vlahovic. Il quale aveva fallito anche la ribattuta in rete grazie ad un doppio straordinario intervento del portiere monzese Di Gregorio.

Il primo tempo è scorso con la Juve in assoluto controllo del match, coi padroni di casa evidentemente spuntati in avanti, con Colpani a fare il falso nueve troppo isolato davanti.

Nella ripresa il Monza si è fatto più intraprendente, grazie anche all’ingresso dell’ex Milan Colombo e di Mota Carvalho. La Juve si è però mostrata ancora una volta granitica in difesa, fino al tiro cross del subentrato Valentin Carboni al minuto 92. Finita? Macché. La Juve non ci sta e si riversa in avanti. Un’insolita, perché arrivata dalla linea di fondo di destra, del solito Rabiot propizia un cross in mezzo dove Federico Gatti, proteso nell’area avversaria, prima non trova la battuta in rete col destro. Poi scaraventa con violenza la palla in gol regalando un’incredibile vittoria ai bianconeri.

La Juve espugna Monza: la classifica aggiornata

Con gli importantissimi tre punti conquistati in Brianza, la Juve scavalca temporaneamente l’Inter in testa alla classifica portandosi a 33 punti, in attesa della risposta dei nerazzurri, impegnati domenica sera nel big-match di giornata col nuovo Napoli dell’ex Mazzarri.

I bianconeri tengono anche a debita distanza il Milan, che giocherà sabato sera contro il Frosinone, mettendo per ora 7 punti tra sé e i rossoneri. Le milanesi non possono dunque permettersi passi falsi se non vogliono archiviare la 14esima giornata come un turno favorevole alla rivale di sempre.