Jovic come il Milan: il serbo non ha più alternative

Luka Jović ha ancora un’ultima possibilità di prendersi il Milan e conquistare i tifosi. Serve il gol contro il Frosinone, non ci sono più alternative

Una piccola luce in fondo al tunnel. Nelle ultime due partite, contro Fiorentina e Borussia Dortmund, Luka Jović ha mostrato di essere in crescita.

Nulla di così eclatante, ma l’attaccante serbo ha certamente fornito le sue migliori prestazioni, dopo gare in cui il suo rendimento era stato sempre altamente insufficiente.

Contro i Viola è partito dal primo minuto, per via della squalifica di Olivier Giroud, mostrando tante buone cose. Ha giocato per la squadra, duettando bene con i compagni: ottimo l’assist con cui ha mandato in porta Theo Hernandez in occasione del rigore, decisivo. Poi, quando il francese gli ha ricambiato il favore, ha sprecato da due passi, calciando addosso a Terracciano. Quel gol avrebbe reso la sua prova sufficiente più che positiva.

Contro i tedeschi ha giocato solo negli ultimi minuti, riuscendo però a rendersi pericoloso, colpendo anche uno sfortunato legno e creando molto di più di Olivier Giroud.

Sembra davvero essere arrivato il momento di sbloccarsi, chissà che l’occasione giusta non arrivi proprio domani, contro il Frosinone. Il Milan in totale emergenza ha bisogno dei suoi gol per provare a rialzare la testa. Al suo fianco ci saranno ancora Samuel Chukwueze e Christian Pulisic che proveranno a dargli una mano.

Milan-Jovic, il tempo è quasi scaduto

Fino a questo momento Jovic ha giocato poco più di 300 minuti, con otto presenze in Serie A e una in Champions League. Il suo rendimento è chiaramente negativo, tanto che il Milan sta pensando seriamente di affidarsi ad un nuovo attaccante già a gennaio.

Ma Jovic ha ancora un po’ di tempo per provare a convincere il Milan. C’è un barlume di speranza mostrato negli ultimi due incontri, ma domani Jovic così come il Diavolo non può sbagliare. Il suo futuro in rossonero si decide adesso.

Le somme si tireranno a brevissimo e il rischio che l’ex Fiorentina lasci il Milan già nella prossima sessione di mercato non si può escludere. Sullo sfondo c’è la Turchia e l’Arabia Saudita, ma attenzione alla pista spagnola, con il Siviglia che sarebbe tornato sulle sue tracce. L’obiettivo di Jovic è però quello di convincere il Diavolo e domani avrà forse la sua ultima occasione.