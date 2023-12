Milan, colpo a sorpresa dall’Udinese

Il Milan guarda al mercato dei giovanissimi: i rossoneri sulle tracce di un classe 2008 dell’Udinese. Ecco di chi si tratta

Geoffrey Moncada è pronto a regalare al Milan nuovi talenti. Per il club rossoneri sono momenti importanti, in cui la dirigenza è chiamata ad acquistare diversi giocatori per ovviare alle tante assenze per via degli infortuni.

Il Milan è così pronto a prendere almeno un centrale di difesa, che potrebbero diventare due. Tutto dipenderà dal processo di guarigione di Malick Thiaw, che dovrà star fuori dai campi di gioco almeno due mesi. Il tedesco ha salutato il 2023 così come Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Ad oggi l’unico difensore centrale è Fikayo Tomori, ma il rientro di Simon Kjaer non è poi così lontano: tra la sfida contro l’Atalanta e quella contro il Monza dovrebbe tornare a disposizione. Domani, invece, toccherà a Simic affiancare l’inglese.

Il Milan, poi, proverà a regalarsi un nuovo attaccante. Il vice Olivier Giroud continua a non esserci, con Luka Jovic che ha ampiamente deluso le aspettative. Contro il Frosinone avrà quella che potrebbe essere la sua ultima possibilità , prima di un addio magari già durante il calciomercato di gennaio (può trasferirsi in Arabia Saudita, Turchia o in Spagna). I rossoneri, poi, proveranno a capire se sarà possibile anticipare il colpo Miranda, destinato comunque a vestire la maglia del Diavolo, in estate se il Betis non dovesse lasciarlo partire a gennaio.

Milan, occhi puntati su Marello

Ma il Milan ci ha dimostrato di essere un club molto attento anche ai giovani, ai colpi in prospettiva. Gianluca Di Marzio ha così lanciato un nuovo nome, quello di Mattia Marello.

Si tratta di un classe 2008 di proprietà dell’Udinese. E’ coetaneo di Francesco Camarda e il suo nome è sul taccuino dei più grandi club europei. Piace parecchio al Milan, ma i rossoneri devono fare i conti con la concorrenza delle squadre del City Group e del Gruppo RedBull, oltre che del Feyenoord.

Marello, che compirà 16 anni il prossimo 13 marzo, ha giocato come esterno sinistro di centrocampo. In Primavera, con l’Udinese, ha collezionato otto presenze, mettendo a segno due assist. In Under-17, invece, le partite giocate sono quattro, con una rete. Due match anche in Coppa Primavera, anche qui si è messo in mostra con un passaggio vincente. Non mancano, poi, le presenze con la Nazionale Under-16.