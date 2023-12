Il Milan accelera per Zirkzee: una contropartita per convincere il Bologna

La società rossonera è fortemente interessata al giovane centravanti olandese e ha pronta una contropartita per il Bologna

Il Milan in questo momento sta vivendo una fase davvero complicata. Il ko subito contro il Borussia Dortmund ha compromesso quasi del tutto le chance di qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche in campionato i rossoneri si trovano a rincorrere.

La sere di risultati negativi ha portato il Diavolo ad un passo dall’eliminazione dalla maggior competizione europea e anche molto lontana dal vertice in Serie A. Tutto ciò ha portato la dirigenza a riflettere seriamente sul futuro del tecnico Stefano Pioli, che ora è davvero in bilico. La società è però allo stesso tempo molto concentrata sul mercato perché pensa già a rinforzarsi in vista della prossima stagione.

I tanti infortuni occorsi in questa prima parte hanno messo a nudo alcuni problemi di rosa, e il club ha in mente quindi di inserire innesti importanti per colmare le lacune in futuro. Sta emergendo un problema in attacco con Olivier Giroud che non può garantire un rendimento altissimo in eterno, e il Milan ha già messo nel mirino il bomber ideale. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, che ha stupito davvero tutti in questi mesi da titolare al Bologna.

Zirkzee-Milan, Nasti nell’affare: i dettagli

Il giovane centravanti olandese, scuola Bayern Monaco, lunedì ha trovato la sua sesta rete stagionale e comincia a dimostrare anche grande feeling con il gol, cosa che prima gli mancava. Il classe 2001 ha grandi qualità sotto tutti i punti di vista e i rossoneri lo seguono attentamente.

A confermare il forte interesse del Milan per Zirkzee c’è anche Alessandro Jacobone, che aggiunge però un particolare importante che riguarda la trattativa. Il club di via Aldo Rossi ha infatti una carta importante da giocarsi con il Bologna perché c’è una contropartita fortemente gradita ai felsinei. Si tratta di Marco Nasti, giovane di proprietà dei rossoneri e attualmente in prestito al Bari in Serie B.

Stando a quanto riportato da Jacobone, Nasti piace al ds del Bologna, Marco Di Vaio, e allo scouting dei felsinei, che lo sta seguendo. L’agente Giuseppe Riso ne ha già parlato con gli emiliani e potrebbe diventare lui la contropartita in un eventuale affare della prossima estate. Nasti, classe 2003, ha segnato 3 reti dall’inizio della stagione col Bari, mentre l’anno scorso ne aveva collezionate 5 con la maglia del Cosenza.