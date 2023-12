Milan, concorrenza italiana per il bomber: c’è anche la Roma

Il club giallorosso è tra le squadre interessate al centravanti della Bundesliga: su di lui anche due squadre di Premier League

Siamo entrati ormai nel mese di dicembre e manca soltanto un mese all’inizio della sessione di mercato invernale. Il Milan è consapevole di dover fare qualche intervento per risolvere soprattutto l’emergenza dovuta agli infortuni.

Il club rossonero deve innanzitutto risolvere i problemi in difesa dovuti agli infortuni di Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che al momento stanno mettendo in grande difficoltà Stefano Pioli. Un innesto nel reparto arretrato a questo punto appare davvero scontato e i profili individuati sono già più di uno. Tuttavia, c’è anche la possibilità che il Diavolo faccia un tentativo per rinforzare l’attacco, dato che anche lì ci sono problemi di infermeria.

L’infortunio di Noah Okafor ha tolto un’alternativa a Pioli e Giroud sta scontando la squalifica. Inoltre, fin qui Luka Jovic non ha dato l’apporto sperato in termini di realizzazioni. Ecco perché la dirigenza ha messo nel mirino un attaccante che di gol ne sta segnando a valanga da inizio stagione. Ci riferiamo a Serhou Guirassy, che è già a quota 15 reti in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda.

Guirassy piace anche a Roma, United e Newcastle

I rossoneri seguono con attenzione l’attaccante guineano e, come riferito qualche giorno fa, Moncada è andato a seguirlo anche da vicino per capire se potesse far davvero al caso del Milan.

Per il 27enne c’è però una concorrenza spietata, perché le sue prestazioni e i suoi numeri non sono passati affatto inosservati. Stando a quanto riportato da Santi Aouna di Foot Mercato, sul giocatore ci sono anche due club di Premier League. Il primo è il Manchester United, che ha già chiesto informazioni sul suo conto, anche se non c’è ancora una vera e propria trattativa. L’altro club inglese interessato è il Newcastle.

Secondo quanto riportato da Santi Aouna Guirassy, che ha una clausola rescissoria intorno ai 17,5 milioni di euro, piace anche la Roma. Al momento i giallorossi hanno Romelu Lukaku e anche Belotti e Azmoun, senza dimenticare Tammy Abraham , per cui sono attualmente coperti in quel ruolo. È però possibile che i capitolini stiano sondando il terreno per l’anno prossimo, dal momento che Big Rom è in prestito e che le condizioni di Abraham dopo il serio infortunio sono tutte da vedere.