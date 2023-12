Milan-Frosinone, non solo Simic: Pioli ha provato un’altra soluzione per la difesa

Tante assenze nella retroguardia per i rossoneri, Pioli deve un po’ reinventare il reparto: oggi a Milanello ha provato una nuova soluzione.

Purtroppo, il Milan sta vivendo un periodo molto negativo per quanto riguarda gli infortuni e ciò complica tutto. Vengono a mancare giocatori importanti e ultimamente la situazione sta diventando sempre più complicata, soprattutto in difesa.

Stefano Pioli ha a disposizione un solo difensore centrale: Fikayo Tomori. Tutti gli altri sono infortunati. Marco Pellegrino, Malick Thiaw e Pierre Kalulu li rivedremo solo nel 2024. L’unico che può tornare a breve è Simon Kjaer, che dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro l’Atalanta di sabato prossimo. Domani contro il Frosinone non ci sarà, il mister lo ha già annunciato in conferenza stampa.

Milan-Frosinone: come potrebbe essere la difesa

Aggregato alla Prima Squadra c’è Jan-Carlo Simic della Primavera. Il 18enne serbo sa giocare sia da centrale difensivo sia da terzino destro. È sicuramente uno dei ragazzi più promettenti della squadra di Ignazio Abate e Pioli sta avendo modo di apprezzarlo più da vicino in questi giorni. Giocherà lui domani a fianco di Tomori? Non è detto.

L’allenatore rossonero ha provato anche altre soluzioni a Milanello. Una in particolare è stata svelata dal giornalista Matteo Moretto di Relevo: Theo Hernandez difensore centrale, con l’inserimento di Alessandro Florenzi come terzino sinistro. Forse Pioli ha visto nel francese colui che poteva adattarsi meglio di altri compagni a quel ruolo e ha deciso di fare un tentativo.

Simic rimane il favorito per giocare con Tomori, ma il tecnico emiliano ha voluto testare anche una variante per capire se c’è margine per poterla utilizzare contro il Frosinone. Sicuramente è un rischio mettere un giocatore fuori ruolo, soprattutto se non sta attraversando un periodo brillante. Anzi, a dire la verità, Hernandez è sotto le aspettative in generale e non solo da qualche partita.

Schierarlo al centro della difesa potrebbe metterlo in ulteriore difficoltà e al tempo stesso privare la squadra di un terzino che sa fare la differenza quando è in giornata. Chiaramente, in una situazione di emergenza totale è del tutto normale che Pioli valuti anche opzioni che normalmente non prenderebbe in considerazione.

Contro il Borussia Dortmund ha provato a impiegare Rade Krunic da centrale e le cose non sono andate bene. Il bosniaco ha provato a fare del suo meglio, però è apparso decisamente spaesato in una posizione che non è la sua. Vedremo se in Milan-Frosinone assisteremo al debutto di Simic oppure se con Tomori ci sarà Theo.