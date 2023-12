Milan, l’attaccante sbarca in Serie A: “A gennaio può partire”

Buone notizie per il Milan che segue questo attaccante di assoluto valore internazionale. L’agente sembra certa del cambio di maglia.

Continuano a circolare con una certa insistenza le voci sull’arrivo di un nuovo attaccante in casa Milan nella sessione di riparazione di gennaio. La mancanza di un vice-Giroud rilevante e concreto si fa sentire, visto che in queste ultime settimane il francese 37enne tra squalifiche e gol mancati ha dimostrato di non essere eterno.

I rumors di mercato sono vari e molteplici, così come i profili accostati al Milan. Ma le ultime dichiarazioni di un importante agente Fifa potrebbe far tornare d’attualità una pista di prospettiva, battuta negli scorsi mesi dalla società rossonera. Ovvero un attaccante giovane ma di cui si parla molto bene da tempo.

A parlare è stata l’avvocato Rafaela Pimenta, colei che ha letteralmente preso in mano gran parte della scuderia del compianto Mino Raiola. La donna, interpellata da Calciomercato.it, ha fatto sapere che un suo assistito starebbe per cambiare maglia già nel mercato di riparazione a gennaio.

La Pimenta sicura: “Marcos Leonardo via a gennaio? Meglio che in estate”

Il talento in questione è il brasiliano Marcos Leonardo. Attaccante di assoluto valore, senso del gol enorme e anche qualità da vendere palla al piede. Classe 2003, è una delle speranze del calcio brasiliano del futuro, in particolare nel reparto offensivo.

Il Santos lo ha tenuto stretto per poter uscire dalla crisi degli scorsi mesi, ma ora sembra arrivato il momento dei saluti. Marcos Leonardo ha troppi estimatori in Europa, tra cui il Milan, per poter rinunciare a questo exploit di carriera. La Pimenta ha alimentato così le voci sul suo futuro.

“Marcos Leonardo ha molte richieste, a gennaio può partire ma anche restare. Il campionato brasiliano inizia a marzo, quindi andare via in estate sarebbe come interrompere un percorso”. Parole che fanno intendere come il momento migliore per prendere il ventenne centravanti sarebbe proprio il mercato invernale. Il Milan può riprovarci, anche se la concorrenza sembra essere oggi molto elevata, con club italiani, inglesi e spagnoli sulle sue tracce.

Marcos Leonardo in estate era stato vicinissimo alla Roma. La squadra di José Mourinho prima di virare su Lukaku aveva fatto il possibile per prendere il talento brasiliano, senza però ottenere il via libera del Santos. Oggi però la Pimenta esclude che la Roma sia ancora sul giocatore: “La Roma su Marcos? Dovete chiedere al club giallorosso”.