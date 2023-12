Milan-Frosinone, età media da record: in campo l’undici più giovane dell’anno

Stefano Pioli è pronto a lanciare il giovane calciatore, leader della Primavera di Ignazio Abate. Nuovi record in vista per il Milan, sia di squadra che individuali, nella partita di sabato sera contro il Frosinone

Un Milan sempre più giovane. Domani contro il Frosinone, Stefano Pioli quasi certamente lancerà dal primo minuto, Jan-Carlo Simic, al fianco di Fikayo Tomori.

Salvo clamorosi colpi di scena, sarà il centrale della Primavera, che ha compiuto 18 anni lo scorso maggio, a prendere il posto dell’infortunato Malick Thiaw. Non ci sono d’altronde molte alternative: in realtà Pioli potrebbe riproporre Rade Krunic al centro, ma non ha convinto contro il Borussia Dortmund. Un’altra possibilità sarebbe quella di schierare uno tra Florenzi e Calabria al fianco di Tomori, ma Simic appare nettamente in vantaggio.

Il calciatore nato in Germania, con papà bosniaco e mamma serba, contribuirà così ad abbassare la media età della squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la formazione iniziale – se confermata – sarà quella più giovane della stagione, con 25 anni e 31 giorni.

Il Milan, domani contro il Frosinone, match in programma alle ore 20.45 a San Siro, dovrebbe schierarsi con Mike Maignan tra i pali, difesa a quattro con Davide Calabria, Fikayo Tomori, Jan–Carlo Simic e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero esserci Yunus Musah e Tijjani Reijnders con Ruben Loftus-Cheek in posizione più avanzata a supporto del tridente formato da Chistian Pulisic, Luka Jovic e Samuel Chukwueze.

Milan, una panchina di ragazzini: riecco Camarda

Ma sarà soprattutto la panchina del Milan ad essere composta da giovanissimi. Ci saranno gli esperti Tommaso Pobega, Mirante, Romero e Adli, ma anche tanti ragazzi che militano nella Primavera di Abate.

Ci saranno così i 2004 Nava e Traore, portiere ed esterno d’attacco, ma anche i 2005 Bartesaghi (difensore centrale e terzino sinistro) e Jimenez (terzino destro), coetanei di Simic. E non mancherà Francesco Camarda, che con l’assenza di Olivier Giroud, si candida a giocare ancora qualche minuto.

D’altronde dopo aver stabilito il nuovo record di calciatore più giovane ad esordire in Serie A, a 15 anni e 260 giorni, vuole provare a stabilirne un altro, quello del gol più giovane. Non ha molto tempo perché Amedeo Amadei, il detentore del primato, segnò a 15 anni e 287 giorni.