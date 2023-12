@ML – Bennacer convocato per Milan-Frosinone: confermato

Il centrocampista dei rossoneri torna a disposizione dopo oltre sei mesi e Pioli lo inserisce nella lista dei convocati contro i gialloblù

Domani sera il Milan ospita il Frosinone a San Siro per la 14esima giornata del campionato di Serie A. La squadra rossonera giocherà la terza partita di fila davanti ai propri tifosi dopo quelle contro Fiorentina e Borussia Dortmund.

L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è quello di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro i tedeschi, che ha complicato maledettamente il cammino in Champions League, e di tornare a focalizzarsi sul campionato. Il Diavolo arriva in fatti dal successo contro la Viola, grazie al quale ha rosicchiato due punti a Inter e Juventus, che hanno pareggiato nello scontro diretto.

I rossoneri devono però fare i conti le solite numerose assenze. Il reparto arretrato è ai minimi termini per via degli infortuni occorsi a Kalulu, Kjaer e Thiaw, ma anche a Pellegrino. Pioli in conferenza stampa non ha voluto sbilanciarsi sulla formazione di domani e sulle scelte per la retroguardia. Tanti problemi anche in attacco con le assenze di Leao e Okafor e con la qualifica di Giroud. C’è però finalmente una bella notizia che arriva dall’infermeria e che riguarda Bennacer, che finalmente è tornato disponibile.

L’algerino è in lista, ma partirà dalla panchina

Il centrocampista algerino si era fatto male lo scorso 10 maggio nell’euroderby contro l’Inter, valido per la semifinale di andata di Champions League e per lui era iniziato il calvario, durato fino ad oggi.

Il classe 1997 aveva riportato una grave lesione al ginocchio destro e i tempi di recupero per lui sono stati molto lunghi. Da diverse settimane il giocatore è tornato ad allenarsi, prima sul campo e poi con i compagni, ed ora è finalmente pronto. Mister Pioli ha deciso di convocarlo per il match di domani sera e la nostra redazione ne ha ricevuto la piena conferma. Bennacer rientra quindi tra i convocati in casa Milan dopo oltre sei mesi.

Chiaramente partirà dalla panchina perché non ha ancora il ritmo partita, ma non è escluso che possa fare il suo ingresso in campo a gara in corso, per riprendere almeno confidenza con il terreno di gioco. Dall’inizio invece a centrocampo dovrebbero esserci Reinders e Yunus Musah, con Ruben Loftus-Cheek più avanzato. Occhio però anche alle candidature di Krunic e Adli al posto di Reijnders, che potrebbe partire le fatiche delle tante gare ravvicinate.