Rivelazione su Bisseck: “Doveva prenderlo il Milan”, è accaduto in diretta

Il Milan sta vivendo un periodo critico e altamente negativo, forse il peggiore dell’era Pioli sin qui. Il problema infortuni si è ingigantito in poco tempo, diventando praticamente ingestibile. 25 gli infortunati dall’inizio della stagione, e ben 18 si sono fermati per problemi muscolari. Numeri preoccupanti, numeri che stanno impendendo al Diavolo di competere per come vorrebbe e dovrebbe. A farne le maggiori spese sin qui è stato il reparto di difesa. Totalmente decimato.

All’appello mancano tutti, fermi ai box per infortunio, eccetto uno. Solo Fikayo Tomori è rimasto a disposizione di Stefano Pioli. Poi, sono fuori Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino e Malick Thiaw. Una carneficina! L’ultimo a fermarsi è stato il tedesco Thiaw, che ha rimediato una gravissima lesione alla coscia sinistra. Starà fermo fino a febbraio: tempi di recupero che dimostrano la gravità della situazione. Senza dubbio, il Milan interverrà nel mercato di gennaio per far fronte all’emergenza.

Uno o due innesti per la difesa serviranno per condurre una seconda parte di stagione decente. In tal senso, interessante è l’affermazione dell’ex portiere durante la trasmissione Tv Play. Parole, le sue, che creeranno un pò di clamore.

Viviano a Tv Play: “L’Inter ha agito meglio del Milan”

Nel consueto appuntamento giornaliero di Tv Play, in cui è stato ospite Carlo Pellegatti, si è molto parlato dell’emergenza in difesa del Milan dati i tanti infortuni. Presente anche l’ex portiere Emiliano Viviano, ormai un habitué del programma.

E’ stato tirato in ballo nelle discussioni anche il centrale di difesa dell’Inter, Bisseck, acquistato dai nerazzurri in estate. Il tedesco è stato uno dei peggiori in campo nel match di Champions League tra Benfica ed Inter. E parlando della sua prestazione, Viviano ha fatto una dichiarazione molto forte, affermando che Bisseck doveva essere un acquisto estivo del Milan e non dell’Inter.

Secondo il portiere dell’Ascoli, il difensore tedesco avrebbe le caratteristiche giuste per il modo di difendere del Milan di Pioli. “I dirigenti dell’Inter sono stati più bravi. Il Milan cerca di investire su ragazzi giovani, e l’errore è dietro l’angolo perché ti capita il ragazzo non preparato, non pronto, che si deve adattare. L’Inter ha fatto acquisti più mirati, con giocatori più pronti. E da un certo punto di vista è anche più facile poi fare bene”, il pensiero di Viviano.