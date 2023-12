Maignan è ufficialmente in lista: Milan, maxi-offerta in arrivo

Un top club europeo sta pensando seriamente all’ingaggio del portiere francese: potrebbe arrivare una super offerta.

Il Milan e Mike Maignan non stanno ancora approfondendo le discussioni per un possibile rinnovo del contratto. La situazione è in standby, anche se qualche contatto per impostare una trattativa c’è stato.

L’ex Lille va in scadenza a giugno 2026 e quindi il club rossonero non ha urgenza di rinnovare. Tuttavia, il suo desiderio è quello di prendere uno stipendio superiore all’attuale da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Al netto degli infortuni, ha avuto un rendimento che lo ha messo sicuramente nella lista dei migliori portieri al mondo. In via Aldo Rossi sono pronti a concederli un aumento, però probabilmente i dialoghi ripartiranno più avanti. Adesso ci sono altre priorità.

Se il Milan e Maignan non dovessero accordarsi per il rinnovo, non è da escludere che possa verificarsi la cessione. Quanto successo con Sandro Tonali, venduto a peso d’oro al Newcastle United, ha dimostrato che non ci sono incedibili. Se arriva un’offerta di quelle irrinunciabili, viene presa in considerazione.

Potrebbe succedere lo stesso con Mike, idolo dei tifosi e leader della squadra, ma anche portiere dal grande valore di mercato. Se l’Inter ha venduto André Onana per 55 milioni di euro, il Diavolo potrebbe incassarne una superiore. Oggi non ci sono ancora proposte concrete, però nell’estate 2024 può succedere di tutto.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco sta valutando la possibilità di ingaggiare Maignan. Ma nel 2025. Quello del francese è uno dei nomi nella lista della dirigenza per il dopo Manuel Neuer, che ha rinnovato fino a giugno 2025 e che poi dovrà decidere il suo futuro, tenendo conto dei problemi fisici che lo hanno ostacolato in questa fase della sua carriera.

Se dovesse decidere di appendere i guanti al chiodo, servirà una valida alternativa per la porta della squadra di Thomas Tuchel. L’ex Lille è uno dei profili monitorati più da vicino dal Bayern Monaco, club al quale non mancano le risorse economiche per fare una grande offerta.

Manuel #Neuer decides on his future himself, the bosses are very happy about his contract extension.

But: Bayern is already approaching it strategically and considering potential successors for 2025. In case Neuer decides to end his career.

🆕 Mike #Maignan is definitely on… pic.twitter.com/dBwzDQbQey

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2023