Dal Celtic al Milan: 10 milioni per il centrocampista goleador

Il mercato di gennaio potrebbe regalare un nuovo arrivo anche sul fronte della trequarti: piace un 24enne scozzese

Ci sono le necessità di mercato, che si chiamano difensore centrale e attaccante di riserva, e poi ci sono le occasioni. Quelle che magari non rispondono ad esigenze quasi obbligatorie come al momento possono essere dei futuri compagni di reparto del superstite Fikayo Tomori o dell’isolato Olivier Giroud. Ma che comunque, se capitano, è giusto che siano prese al volo.

Ecco che allora, come già in atto nei sondaggi esplorativi su Assan Ouedraogo, giovane centrocampista 17enne dello Schalke 04, anche altri reparti possono essere impattati dal fitto lavoro che D’Ottavio e Furlani stanno portando avanti in vista di gennaio.

Per sopperire ad una qual certa sterilità talvolta mostrata dall’undici rossonero – spesso dipendente dalle giocate di Rafael Leao o dalla vena realizzativa del centravanti francese – la dirigenza meneghina non esclude un inserimento sul fronte offensivo.

Il nuovo obiettivo, riferisce la stampa scozzese, è un calciatore che giostra prevalentemente nel cerchio di centrocampo, ma che poi tramite proficui inserimenti si ritrova spesso a concludere a rete. Nella stagione in corso sono già 7, in 11 gare di campionato giocate con la maglia del Celtic Glasgow, le reti messe a segno dal classe ’99. Che anche come età può essere considerato un colpo ‘da Milan‘.

Chi è David Turnbull, ruolo e caratteristiche

24 anni, cresciuto nelle giovanili del Motherwell, David Turnbull ha fatto il grande salto nella società di Glasgow nel 2020, quando fu acquistato per 3 milioni di euro. Protagonista di un’ottima stagione d’esordio, bagnata da tre gol in campionato, il centrocampista negli anni ha svolto diversi compiti nella linea mediana, non rinunciando, di tanto in tanto, a proporsi in avanti.

Le due annate successive lo hanno visto giostrare più da classico centrocampista centrale, con una diminuzione della produzione offensiva in termini di gol (rispettivamente 6 e 4 le reti tra il 2021 e il 2023).

È proprio nella stagione corrente che il nativo di Wishaw ha avanzato il suo raggio d’azione, giocando di fatto prevalentemente a ridosso delle punte. Ma prediligendo una posizione di partenza da centrale puro. Lo score personale nelle 11 gare di Scottish Premiership disputate finora è eloquente al riguardo.

Qualora il Milan perfezionasse col Celtic l’arrivo di Turnbull già nel mercato di gennaio – si parla di una cifra inferiore ai 10 milioni di euro – Pioli avrebbe una nuova carta a disposizione per variare il modulo a seconda delle circostanze. Se infatti appare complicato, anche per via della prestigiosa concorrenza, un suo impiego da titolare nel 4-3-3 delle ultime gare, lo scozzese appare perfetto nel ruolo di trequartista centrale nel 4-2-3-1. Un modulo che resta caro al discusso tecnico rossonero.