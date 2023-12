Di Marzio: “Milan, due piste per rinforzare la difesa”. Spunta il clamoroso ritorno

L’emergenza in difesa dovrà essere curata con almeno un nuovo innesto in casa Milan a gennaio. Ecco le due piste più concrete.

Come è noto, il Milan sta vivendo un periodo molto difficile in fase difensiva. Troppi gol presi, come i tre subiti dal Borussia Dortmund martedì scorso in Champions League. Ma soprattutto troppe defezioni, infortuni gravi che mettono in difficoltà le scelte di Stefano Pioli.

Basti pensare che nel match di sabato sera contro il Frosinone, il tecnico è costretto a schierare un giovane della Primavera come il serbo Jan-Carlo Simic. Il classe 2005 è una soluzione di emergenza pura, visto che in queste settimane Pioli deve fare a meno degli infortunati Kalulu, Thiaw, Kjaer, Pellegrino e pure del redivivo Caldara.

Inevitabile a gennaio intervenire sul mercato, soprattutto perché almeno un paio di calciatori attualmente ai box per infortunio non avranno un decorso fisico-atletico così semplice. Sul proprio sito web ufficiale, l’esperto di trattative e rumors Gianluca Di Marzio ha dato gli aggiornamenti sulla ricerca da parte del Milan di un rinforzo in difesa per la sessione di riparazione.

Milan, le due idee per la difesa: Kiwior o il ritorno di Gabbia

Secondo l’esperto di calciomercato, il Milan ha due idee principali per dare un nuovo supporto difensivo a Pioli in vista dell’inizio del nuovo anno solare. La prima ipotesi è quella di un clamoroso ritorno: ovvero quello di Matteo Gabbia, il giovane stopper scuola Milan che è in prestito al Villarreal.

Il classe ’99 sta tentando l’esperienza spagnola per crescere e maturare, anche se i ‘sottomarini gialli’ non stanno facendo cose eccezionali. Gabbia è in prestito secco fino a giugno, ma i rossoneri potrebbero chiedere il ritorno anticipato del centrale, così da riportarlo a Milanello e dare una mano alla retroguardia di mister Pioli. Sempre che il Villarreal sia d’accordo con questa chiusura anzitempo del prestito.

L’altra opzione riguarda comunque un profilo già noto da tempo in casa Milan. Quello del polacco Jakub Kiwior, difensore ed all’occorrenza anche centrocampista classe 2000. Calciatore dai piedi buoni esploso con la maglia dello Spezia, era finito nel mirino rossonero prima del trasferimento all’Arsenal.

Il Milan lo vorrebbe in prestito e ha sondato già il terreno, ma per ora i Gunners non hanno ancora aperto alla soluzione a titolo temporaneo. Se ne riparlerà a ridosso della sessione di gennaio. Un terzo nome fatto di recente, quello di Lloyd Kelly del Bournemouth, è seguito invece per l’estate, quando sarà svincolato.