Euro 2024, girone di ferro per l’Italia: c’è la Spagna

Si è tenuto questo pomeriggio alle 18.00 ad Amburgo il sorteggio dei Gruppi del prossimo Europeo. Di seguito le rivali dell’Italia di Luciano Spalletti.

Giornata cruciale per l’Europeo 2024, dato che questo pomeriggio ha avuto luogo, nella bellissima cornice della Filarmonica dell’Elba ad Amburgo, il sorteggio per la formazione dei Gruppi. L’Italia di Luciano Spalletti è stata sorteggiata dalla quarta fascia, complice il burrascoso e complicato percorso di questi ultimi due anni dopo la vittoria del trofeo nel 2021. La qualificazione è stata sofferta per la Nazionale Italiana, lo sappiamo, ma adesso la squadra guidata da Spalletti dovrà uscire le unghia per difendere il titolo. Presenti alla cerimonia odierna proprio il CT accompagnato dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Partendo dalla quarta fascia, si temeva un girone di ferro per l’Italia, soprattutto dalle Nazionali sorteggiate dalla prima e dalla terza fascia. A sorteggio terminato, ecco l’esito per la Nazionale Azzurra. In Germania, a partire dal 14 giugno 2024, la squadra di Luciano Spalletti sarà chiamata ad affrontare le seguenti rivali nel Gruppo B: Spagna, Croazia e Albania. Un girone di ferro senza dubbio, contro due forze già affermate e una sottovalutata ma molto valida. L’Italia giocherà a Dortmund con l’Albania, a Gelsenkirchen contro la Spagna e a Lipsia con la Croazia.

Di seguito tutti gli altri gironi sorteggiati.

Tutti i gironi dell’Europeo 2024

Gruppo A:

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

Gruppo B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Gruppo C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

Gruppo D

Vincitrice Playoff A

Olanda

Austria

Francia

Gruppo E



Belgio

Slovacchia

Romania

Vincitrice Playoff B

Gruppo F

Turchia

Vincitrice Playoff C

Portogallo

Repubblica Ceca