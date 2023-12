Futuro arabo per il Milan: incontro in Bahrain

Le ultime su un possibile riassetto societario del Milan, con l’ingresso di finanziatori arabi. Ecco quanto scrive stamani La Repubblica

Non durerĂ certo per sempre l’avventura al Milan di Gerry Cardinale. Il numero uno  di RedBird ha prelevato il club rossonero due estati fa da Elliott, continuando, di fatto, il piano di crescita americano.

Così dopo diversi anni, il Milan è tornato a chiudere in attivo i propri bilanci, a testimonianza del fatto che il fondo a stelle e strisce sta lavorando bene, almeno dal punto di vista finanziario. In estate si così potuto investire sul mercato – piĂą di chiunque altro club italiano -, ma allo stesso tempo si sono prese scelte discutibili, come il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara.

La prioritĂ della proprietĂ americana, che ha preso possesso del Milan il 31 agosto 2022, è quello di crescere ancora, dal punto di vista economico, con nuovi sponsor e partnership, ma anche in campo. Non va dimenticato, inoltre, l’obiettivo prioritario, quello della costruzione dello stadio, che non potrĂ far altro che far crescere il valore del Milan, valutato due estati fa 1,2 miliardi di euro.Â

E’ difficile ad oggi pronosticare per quanto tempo RedBird sarĂ proprietario del Milan, ma in queste ore è tornato sullo sfondo una possibile cessione a societĂ legate al mondo arabo.

Dal Medio Oriente – si legge su La Repubblica, in edicola stamani -, filtrano indiscrezioni sull’incontro delle scorse settimane in Bahrain tra Cardinale, l’ad Furlani e investitori dell’area araba, in vista di un riassetto societario.

E’ chiaramente presto per ipotizzare un passaggio di consegne a stretto giro, ma che gli arabi siano da tempo interessati ad investire sul Milan non è certo una novitĂ . Ricordiamo tutti la possibilitĂ che il club rossonero finisse nella mani di Investcorp.

Milan, PIF sullo sfondo

La voglia di investire nel calcio italiano appare evidente e ne ha parlato anche ieri Maurizio Pistocchi che ha scritto del fondo saudita PIF, che dopo aver fatto un pensiero sulla Juve, ha puntato gli occhi sia sul Milan che sull’Inter. EXOR  avrebbe avuto una trattativa con il Public Investment Fund per cedere una quota di minoranza delle azioni.

La trattativa, però, non è mai decollata perché il desiderio del fondo arabo è quello di non essere certo un socio di minoranza. La valutazione da 2 miliardi di euro, poi, non convinceva per nulla. PIF, infatti, si era fermata a 1,4 miliardi di valutazione. Una cifra che verosimilmente potrebbe bastare ad acquistare il Milan. Almeno è quanto sostenuto dal giornalista. Oggi, per un fondo straniero, potrebbe avere più vantaggi investire sul Milan, rispetto ai cugini, vista la situazione finanziare decisamente migliore.