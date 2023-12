Highlights Milan-Frosinone: la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Milan-Frosinone, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 2 dicembre a San Siro e valido per la 14.esima giornata

Il Milan torna a ospitare il Frosinone a San Siro dopo quattro anni. Lo fa in piena emergenza con numerose assenze in attacco e in difesa dove Hernandez si posiziona al centro con Tomori per sopperire all’assenza di Thiaw.

Primo tempo giocato a ritmi bassi ed equilibrato. Il Milan prova a fare la partita ma si rende poco pericoloso in avanti con pochi rifornimenti per Jovic. La prima occasione del match è per i rossoneri, al 23′, con un tiro da fuori area di Chukwueze deviato e di pochissimo fuori alla sinistra di Turati.

Il Frosinone si difende senza affanni e non lesina qualche ripartenza come quella di Oyono al 31′, la cui conclusione nei pressi del limite dell’area lambisce il palo con Maignan, comunque, in traiettoria. Tra il 41′ e il 42′ minuto, la svolta del primo tempo. Cuni toglie palla a Tomori e si invola solo davanti a Maignan che respinge provvidenzialmente in uscita.

Sul ribaltamento di fronte, altro errore, stavolta del Frosinone con Bourabia che sbaglia il disimpegno. Pulisic anticipa e avvia la ripartenza, assist a Chukwueze e cross in area sul quale si fa trovare pronto Jovic che insacca il suo primo gol in rossonero con un tiro al volo di sinistro da distanza ravvicinata. Esulta San Siro per l’1-0, quasi insperato, con cui si conclude la prima frazione.

Gol pertama Luka Jovic untuk Milanpic.twitter.com/xcZsexSqwW — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 2, 2023

Milan-Frosinone, il secondo tempo

Il vantaggio nel finale di primo tempo dà un ulteriore sprint al Milan che raddoppio subito in avvio di ripresa. Solito lancio di Maignan che Pulisic aggancia al volo. L’attaccante rossonero si porta dietro tre difensori del Frosinone in velocità e batte Turati in uscita con un pregevole tocco sotto.

Sul 2-0, il Milan è totalmente in controllo della partita e gestisce agevolmente il vantaggio. Il Frosinone riesce a impensierire la retroguardia rossonera e capitola nuovamente al 74′. Sul cross di un ottimo Hernandez, sponda di Jovic per Tomori e tap in vincente del difensore per il secondo gol stagionale che vale il 3-0.

Gol Pulisic, assist Maignanpic.twitter.com/OsXeCM20oD — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 2, 2023

Confortato dal risultato, Pioli manda in campo Traoré, Pobega e soprattutto Bennacer, al rientro dopo duecento dall’infortunio al ginocchio subito contro l’Inter. Qualche minuto, nuovamente, anche per Camarda. Il giovanissimo attaccante della Primavera entra poco dopo il gol della bandiera del Frosinone segnato su un tiro cross di Brescianini su punizione che si insacca in rete, beffando Maignan.

Nel finale non accade nulla. Seconda vittoria consecutiva per il Milan che con l’1-3 odierno mantiene le distanze dalla Juve e attende l’esito dello scontro diretto tra Napoli e Inter.