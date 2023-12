Le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone: Theo Hernandez centrale, Florenzi a sinistra

Le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, match valido per la 14esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Eccole di seguito.

Manca pochissimo al ritorno del Milan in campo. Un Milan ferito, deluso, attonito da quanto accaduto nell’ultimo periodo. Il Diavolo affronterà stasera il Frosinone di Di Francesco con ancora una grande emergenza infortuni, e dunque assenze. Da sottolineare che oltre ai noti infortunati, non sarà della gara anche Olivier Giroud, il quale sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. Dunque, emergenza in difesa e attacco, ancora, per Stefano Pioli. La gara potrebbe sembrare semplice sulla carta, ma non lo è affatto. Il Frosinone, da neo promossa, sta esprimendo un ottimo calcio e sta dimostrando di poter intralciare il cammino di qualsiasi squadra.

Bisognerà dunque dare il massimo stasera a San Siro, e lo sa bene Stefano Pioli, che in caso di risultato negativo potrebbe andare incontro a guai grossi. L’esonero potrebbe infatti essere dietro l’angolo. Al Milan, complessivamente, mancano ben otto giocatori stasera: Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Marco Pellegrino, Marco Sportiello, Rafael Leao, Malick Thiaw, Noah Okafor e Olivier Giroud. Insomma, una rosa decimata e priva dei suoi migliori elementi. Anche Di Francesco sarà orfano di qualche elemento importante, ma niente di paragonabile. Per il Frosinone saranno assenti Marchizza, Harroui e Kalaj. Come i due allenatori, ma soprattutto Pioli, sopperiranno alle assenze? Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Eccole di seguito.

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Jović, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić; Adli, Bennacer, Krunić, Pobega, Romero; Camarda, Traorè. All.: Pioli.

Formazione Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimović; Cuni. A disp.: Cerofolini, Frattali; Lusuardi; Brescianini, Garritano, Gelli, Lulić; Báez, Caso, Cheddira, Kaio Jorge, Kvernadze. All.: Di Francesco.