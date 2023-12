Milan, colpo a centrocampo dalla Serie A: dipende tutto da Krunic

Il Milan starebbe puntando forte su questo centrocampista italiano, considerato l’ideale rinforzo in caso di partenza di Krunic.

Se si parla di calciomercato in casa Milan, sono senza dubbio due i reparti che andrebbero immediatamente rinforzati, sia numericamente sia con elementi di qualità diversa da quelli già presenti in rosa. Parliamo della difesa e dell’attacco, entrambi falcidiati dagli infortuni.

In tanti sono convinti che a gennaio il Milan possa immediatamente agire per rinforzare dunque sia la retroguardia che il comparto offensivo. Ma secondo ciò che riporta oggi Tuttosport, nel mirino dei rossoneri vi sarebbe anche un innesto a centrocampo, più per l’estate prossima che per la sessione di riparazione.

Nonostante l’attuale dirigenza Milan abbia letteralmente rivoluzionato il centrocampo la scorsa estate, c’è ancora qualche tassello da mettere. In particolar modo in caso di addio di Rade Krunic a fine stagione. Il calciatore bosniaco non è più intoccabile per mister Pioli e potrebbe anche cambiare aria nel 2024.

Milan su Ricci del Torino: l’ideale per il dopo-Krunic

Il Milan ha già ricevuto la proposta di Krunic e dei suoi agenti. Ovvero rinnovare il suo contratto con un sostanziale aumento, fino almeno a 2,5 milioni netti a stagione. Una richiesta che i rossoneri valuteranno con calma, anche se restano forti le proposte dalla Turchia per Krunic, già vicino al Fenerbahce la scorsa estate.

In caso di rottura e di addio del 30enne bosniaco, il Milan ha già individuato il sostituto ideale. Un giovane centrocampista italiano, della nostra Serie A, che torna a far gola alla formazione di Pioli. Vale a dire Samuele Ricci, calciatore classe 2001 già nel giro della Nazionale maggiore italiana. Un mediano completo che sembra ormai pronto per il salto di qualità.

Ricci è una candidatura molto alta nella lista dei desideri del Milan per il nuovo anno. Come detto non sarebbe un innesto da tentare a gennaio, visto che i rossoneri hanno altre priorità sul mercato di riparazione, bensì per la prossima stagione. Il Torino, proprietario del cartellino del 22enne, sa bene che difficilmente potrà trattenere Ricci in caso di offerte da una big.

L’idea del Milan è di replicare l’operazione Sandro Tonali. Ovvero, come accaduto nel 2020, puntare forte su questo talento italiano di cui si parla un gran bene ma ancora in attesa della grande occasione. Inserirlo in rosa e farlo crescere con pazienza, visto che Ricci ha tutte le qualità per poter diventare uno dei migliori mediani in circolazione.