Milan, doppio colpo a gennaio: affari obbligati

Il Milan non può rimandare l’acquisto di un difensore, ma non è l’unico possibile colpo: ecco le idee del Diavolo per gennaio

Vietato rimandare. Il Milan di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non può tirarsi indietro. A gennaio dovrà mettere le mani, almeno su un difensore centrale, ma anche su un attaccante.

Rinviare gli acquisti in estate potrebbe essere davvero pericoloso. Per quanto riguarda il centrale di difesa non ci sono davvero dubbi sul fatto che durante il mercato invernale arriverà certamente qualcuno, ma i colpi dietro potrebbero essere addirittura due: molto dipenderà dal processo di guarigione di Malick Thiaw, che dovrà star fuori dai campi di gioco per almeno due mesi. Il tedesco ha raggiunto in infermeria Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, oltre che Simon Kjaer. Il danese, però, salvo nuovi problemi, rientrerà già per la trasferta di Bergamo, mettendo fine all’emergenza, che porterà Stefano Pioli a impiegare, stasera, uno tra Simic e Bartesaghi, al fianco di Tomori, l’unico centrale rimasto sano.

A gennaio, dunque, si dovrà mettere le mani, ad ogni costo, sul difensore. Molte strade portano in Premier League e l’idea che sta avanzando nell’ultimo periodo è quella di Kiwior, che potrebbe far ritorno in Italia, in prestito con diritto di riscatto. La conferma arriva da La Gazzetta dello Sport, che continua a spingere anche per un’altra pista, quella che chiaramente porta all’attaccante. Non sembrano esserci molti dubbi, infatti, sul fatto che il Diavolo proverà a portare a Milano, già a gennaio, anche Jonathan David.

Il canadese è da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada. Il prezzo si è abbassato da 60 a 40 milioni di euro, ma se dovesse ancora scendere, per via del contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il Milan sarebbe pronto all’assalto già nei prossimi giorni.

Milan, le alternative in difesa

Sullo sfondo resta Matteo Gabbia, che potrebbe far ritorno a Milano in anticipo, dal prestito al Villarreal, per ovviare, ai problemi in difesa.

Ma le alternative in difesa non mancano comunque. Una porta a Maxime Esteve del Montpellier, ma la maggior parte dei profili che piacciono giocano in Premier League. Oltre al già citato Kiwior, c’è anche Kelly. In realtà il giocatore del Bournemouth sarebbe il nome in cima alla lista, ma gli inglesi non hanno alcuna voglia di cederlo a gennaio. Sullo sfondo c’è, infine, anche Badiashile, ma il Chelsea deve aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Moncada è dunque a caccia dell’occasione giusta per un acquisto che appare davvero un obbligo.