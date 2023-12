Milan-Frosinone 3-1, pagelle e tabellino: Jovic c’è, gol e assist. Theo Hernandez perfetto

Pagelle e tabellino di Milan-Frosinone. I rossoneri vincono a San Siro: gol e assist per Jovic, Maignan ancora decisivo, il miglior Theo Hernandez dell’ultimo periodo (da difensore centrale)

Si doveva vincere e si è vinto. Prestazione tutt’altro che brillante ma in questo momento va bene così. Il Milan conquista tre punti importanti in attesa dell’Inter, impegnata domani a Napoli. Pioli può godersi le risposte dei singoli, fra conferme e sorprese: Maignan è di nuovo decisivo, Tomori (quasi) perfetto e segna anche un gol. Lo fa anche Jovic, e ci aggiunge anche un assist: finalmente. Theo Hernandez come non si vedeva da tempo, ma da difensore centrale.

Che non sarebbe stata una partita semplice era noto: per i meriti del Frosinone e per il momento che sta passando e il Milan. E infatti i Ciociari controllano il possesso palla del match con i rossoneri che provano a sfruttare le opportunità in ripartenza. Il più pericoloso è Chukwueze che calcia in porta un po’ di volte; in una di queste è sfortunato per la deviazione decisiva di un difensore avversario. Ma, come una settimana fa contro la Fiorentina, è Mike Maignan a salvare Pioli e i suoi con un miracolo su Cuni, lanciato a tu per tu con il portiere da un errore di Tomori. Intervento ancor più importante per quello che succede due minuti dopo: Jovic sfrutta una palla vagante in area e segna il suo primo gol con la maglia del Milan. E decide di farlo nel momento più importante.

Il secondo tempo si riapre con la rete del 2-0 dei rossoneri firmata da Christian Pulisic. L’assist è di… Maignan. Un rilancio preciso del portiere trova l’americano che sbuca alle spalle dei difensori e supera Turati. Una rete che fa dormire sonni più tranquilli ai tifosi perché adesso il Milan può gestire il risultato. Il Frosinone prova a spingere ma senza mai creare opportunità importanti. Il Milan trova anche il terzo gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo: assist di Jovic, che completa così una prestazione finalmente di livello, e gol di Tomori. Gli avversari riescono a trovare il classico gol della bandiera e a segnarlo è l’ex Brescianini con un cross da calcio piazzato che si infila alle spalle di Maignan. Intanto torna in campo Bennacer dopo sei mesi dall’infortunio, in campo nel finale anche i giovanissimo Chaka Traoré e Camarda.

Milan-Frosinone, le pagelle

MAIGNAN 6,5

CALABRIA 6,5

TOMORI 7,5

THEO HERNANDEZ 7,5

FLORENZI 6

MUSAH 6

REIJNDERS 6 (Dal 78′ BENNACER SV)

CHUKWUEZE 6 (Dal 63′ ADLI 6)

LOFTUS-CHEEK 6 (Dal 78′ POBEGA S)V

PULISIC 7 (Dal 78′ CHAKA TRAORE SV)

JOVIC 7 (Dall’85’ CAMARDA SV)

Milan-Frosinone, il tabellino

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 78′ Pobega), Reijnders (dal 78′ Bennacer), Musah; Chukwueze (dal 64′ Adli), Jovic (dall’85’ Camarda), Pulisic (dal 78′ Chaka Traoré). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Alex Jimenez, Simic; Krunic, Romero. All.: Pioli.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (dal 46′ Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier (dal 57′ Gelli), Ibrahimovic (dal 66′ Caso); Cuni (dal 66′ Kaio Jorge). A disp.: Cerofolini, Frattali; Lusuardi; Garritano, Gelli, Lulic; Baez, Cheddira, Kvernadze. All.: Di Francesco.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 43′ Jovic, 50′ Pulisic, 74′ Tomori, 82′ Brescianini (F)

Ammoniti: Barrenechea (F), Jovic