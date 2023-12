Milan-Frosinone, probabili formazioni: Pioli si affida al baby Simic

Ecco come dovrebbero scendere in campo Milan e Frosinone questa sera, nell’anticipo della 14.a giornata del campionato di Serie A.

La sconfitta con il Borussia Dortmund, che ha complicato totalmente il cammino in Champions League, va cancellata immediatamente. Il Milan deve tornare a brillare e giocare bene davanti al proprio pubblico, già da questa sera nell’anticipo della 14.a di campionato.

Di fronte c’è il Frosinone di Eusebio Di Francesco, squadra tra le rivelazioni della Serie A attuale. Una formazione giovane, capace di giocare bene in fase offensiva ma non immune nelle retrovie. Servirà un Milan attento, cinico e concreto per superare la squadra ciociara.

L’emergenza per Stefano Pioli però continua. Tanto che il tecnico milanista, in vista del match odierno, dovrà reinventarsi una difesa inedita. Senza dimenticare le pesanti assenze in attacco. Un Milan che dunque dovrà provare ad esprimersi al meglio nonostante le defezioni siano sempre numerose.

La formazione del Milan

Come di consueto, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni del match di questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20:45). Il Milan dovrà fare a meno di infortunati di lusso, tra cui Thiaw, Tomori, Kalulu, Kjaer, Leao e Okafor. Senza dimenticare la seconda giornata di squalifica che sconterà Giroud.

La grande novità è dunque in difesa. Pioli per forza di cose dovrà dare fiducia dal 1′ minuto al debuttante Jan-Carlo Simic. Il serbo della Primavera rossonera giocherà al centro al fianco di Tomori. A completare la linea a quattro ovviamente i terzini titolari Calabria e Theo Hernandez.

In mediana torna invece l’abbondanza. Reijnders è confermato in regia, con ai suoi lati gli altri neo-acquisti Musah e Loftus-Cheek. Mentre in panchina il Milan ritrova dopo mesi di assenza Ismael Bennacer, ormai pronto a rimettere piede sul campo da gioco. Vedremo se già stasera avrà tale occasione.

L’attacco obbligatoriamente è lo stesso di Milan-Fiorentina di sette giorni fa: Chukwueze a destra, Jovic punta centrale e Pulisic a sinistra. A disposizione anche il baby Camarda.

L’undici titolare del Milan: (4-3-3) Maignan; Calabria, Simic, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

La formazione del Frosinone

Giovane e sfrontato, il Frosinone si presenterà stasera contro il Milan con il solito scacchiere tattico. Di Francesco dovrà fare a meno di capitan Mazzitelli e del terzino Marchizza, ma punterà sulla verve e sull’intelligenza tattica dei suoi giovani talenti. Occhio in particolare all’argentino Soulé, vero gioiello di proprietà Juve.

L’undici titolare del Frosinone: (4-2-3-1) Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira.