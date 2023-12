Milan-Frosinone, confermato: Theo Hernandez centrale. La probabile formazione

Ecco le probabile formazione rossonera con una novità in difesa. Poche ore e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per la quattordicesima giornata di Serie A

Lo farà sfidando il Frosinone di Eusebio Di Francesco, in piena emergenza. Il Diavolo, ancora una volta, si presenterà davanti ai propri tifosi senza mezza squadra.

I problemi, come è noto, sono soprattutto in difesa, dove verranno a mancare ben quattro centrali: da martedì sera Malick Thiaw ha raggiunto in infermeria Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer. Il danese rientrerà solamente contro l’Atalanta, stasera dunque, il tecnico di Parma sarà chiamato a sorprendere, mandando in campo una novità al fianco di Fikayo Tomori.

Tutto lasciava pensare che alla fine la scelta ricadesse di Jan-Carlo Simic, ma le ultime indicazioni spingono verso un’altra soluzione. Anche Bianchin, conferma, che l’idea di Pioli è quella di schierare Theo Hernandez al centro della difesa, con Alessandro Florenzi come terzino sinistro. Simic, dunque, siederebbe in panchina al fianco di Bartesaghi. A completare il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, ci sarà chiaramente Davide Calabria sulla destra

Milan, pochi dubbi sul resto della formazione

Non sembrano davvero esserci dubbi, invece, per quanto riguarda il resto della formazione, con il Milan affronterà il Frosinone, per la quattordicesima giornata di Serie A.

Un match assolutamente da vincere per tenere il passo della Juventus, che ieri ha battuto all’ultimo minuto il Monza e per guadagnare punti su Inter o Napoli, o magari su entrambe. Un match da vincere anche per Pioli per tenersi stretta la propria panchina, mai traballante come in questo momento.

In avanti, chiaramente, non ci saranno ancora Rafa Leao, destinato, come Kjaer, a rientrare contro l’Atalanta, e Olivier Giroud. Il francese è chiamato a scontare l’ultima giornata di squalifica, rimediata contro il Lecce.

L’attacco sarà dunque guidato da Christian Pulisic, che giocherà sulla sinistra, con Samuel Chukwueze a destra. In avanti, per l’ultima occasione, Luka Jović, con Camarda pronto a subentrare. A centrocampo spazio a Tijjani Reijnders con Yunus Musah, con Ruben Loftus-Cheek qualche metro più avanti, nel ruolo di falso trequartista. C’è inoltre da ricordare la prima convocazione stagionale per Ismael Bennacer, out dai convocati dallo scorso maggio. Si accomoderà in panchina, pronto a supportare i compagni.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli