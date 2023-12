Paolo Maldini al “PoretCast” di Giacomo Poretti, l’intervista integrale (VIDEO)

Le parole di Paolo Maldini al PoretCast di Giacomo Poretti, il noto comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Paolo Maldini è intervenuto al PoretCast di Giacomo Poretti. Tanti i temi trattati dalla bandiera del Milan, dalla vita privata al calcio. Una lunga intervista con il noto comico del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’.

Nel corso della chiacchierata, fatta anche di tante risate, si è parlato del rapporto con i media – “E’ gestibile, nel calcio sei un po’ obbligato a dire delle banalità, soprattutto nel pre-gara, dove si fa fatica a dire qualcosa di intelligente”

Poi si è parlato di come si reagisce alle vittorie, ma allo stesso tempo alle sconfitte, che hanno caratterizzato la carriera di Maldini: “Il primo Scudetto dell’era Sacchi è stato magico, perché è stata la prima volta e perché non sai se possa essere l’ultima. Sconfitte? Perdere ai Mondiali in finale ha fatto male, ovviamente anche ad Istanbul, ma quando faccio gol dopo 40 secondi, ho capito subito che era una serata strana. Comunque questa è la vita, poi ho avuto modo per rifarmi, con gli interessi”.

Paolo Maldini ha ancora tanti progetti dopo l’avventura al Milan – “Quando ho compiuto a 50 anni mi ero detto che ero a metà della vita, ma non è vero… (sorride, ndr.) ci sono tante cose che ho voglia di fare. Tecnicamente adesso sono in pensione, la prendo dallo scorso anno, se c’è qualcosa di stimolante la farò”.

Paolo Maldini svela i proprio amici legati al mondo del calcio – “Ne ho tanti, come Angelo Carbone che ha lavorato con me al Milan nel settore giovanile, ma anche Ba, Costacurta e Lorenzini. Vieri? Anche con lui”.

