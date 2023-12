Primavera, Lazio-Milan 1-0: sconfitta e sorpasso

I giovani rossoneri cadono sul campo delle Aquile e si fanno soffiare il secondo posto in classifica: il risultato della sfida contro i biancocelesti

Si è appena giocata la 12esima giornata del campionato Primavera e il Milan era impegnato in uno scontro di alta classifica contro la Lazio. I ragazzi di Ignazio Abate, secondi in classifica a 2 punti dall’Inter capolista, si giocavano tanto oggi.

Purtroppo le cose non sono andate come i rossoneri speravano ed è arrivata la vittoria della Lazio. Il Diavolo non è riuscito a reagire dopo il ko casalingo contro il Cagliari ed è andato incontro alla tre sconfitte in quattro partite, inaugurando ufficialmente il momento di crisi. L’incontro si è sbloccato dopo soli 16 minuti grazie al calcio di punizione del paraguayano Diego Gonzalez, deviato dalla barriera del Milan e insaccatosi in rete.

Nel corso del match i rossoneri hanno avuto alcune occasioni per rientrare in partita, nel primo tempo con Zeroli e nella ripresa due volte con Cuenca, ma il gol del pareggio non è arrivato. Anche la Lazio ha avuto l’occasione per trovare la rete di raddoppio ma ad inizio del secondo tempo ha colpito la traversa con Sardo. Il risultato non è più cambiato e la Lazio si è imposta di misura sul Milan (1-0), effettuando il sorpasso al secondo posto. Domani invece l’Inter, che al momento è al comando, ospiterà la Roma quinta in classifica.

Lazio-Milan 1-0, il tabellino del match

La Lazio strappa quindi tre punti importantissimi in chiave classifica e ora sale a quota 25 punti, lasciando il Milan a 22. Anche il Sassuolo oggi potrebbe finire sopra alla squadra di Abate in caso di vittoria contro la Fiorentina. Nel prossimo turno il Milan è impegnato in casa contro il Genoa. Andiamo a vedere il tabellino del match e la classifica.

Lazio (4-3-3): Magro; Zazza, Dudu, Petta, Milani; Di Tommaso, Bordon, Yordanov; Gonzalez, D’Agostini, Fernandes. All.: Sanderra.

Milan (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Paloschi, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Sia, Scotti. All.: Abate.

Classifica momentanea:

Inter 25

Lazio 25

Milan 23

Sassuolo 22

Roma 20

Empoli 19

Torino 19

Juventus 19