Rafa Leao non dimentica: Jovic segna e lui retwitta Marianella (FOTO)

Jovic si è finalmente sbloccato e Leao ha sottolineato la cosa condividendo un tweet che sa a dir poco di frecciata verso un giornalista.

L’assenza di Olivier Giroud per squalifica ha dato a Luka Jovic un’altra occasione di giocare titolare. Prima di stasera il serbo non aveva mai segnato e al 43′ del primo tempo è riuscito a sbloccarsi, dopo non aver quasi toccato palla in precedenza.

Cross di Samuel Chukwueze, pallone deviato di testa da un difensore e l’ex Fiorentina non ha sbagliato con un tiro al volo di sinistro. Finalmente ha trovato la prima rete con la maglia rossonera ed è stata importantissima, perché ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di passare in vantaggio.

Jovic in gol, Leao punzecchia Marianella

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, si era così espresso su Jovic nelle ore che precedevano la partita: “Se il Milan aspetta i gol di Jovic, rischia di aspettare parecchio. Ha fatto una sola buona stagione in carriera, con l’Eintracht Francoforte. La seconda è stata con la Fiorentina con 13 gol in 50 partite“.

Parole che Rafael Leao deve essersi segnato, perché dopo il gol dell’attaccante serbo le ha retwittate sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter) aggiungendoci anche una faccina sorridente. Il portoghese già in altre occasioni si è dimostrato attento a certe frasi rivolte a lui o qualche altro compagno. Tra l’altro nella prossima partita contro l’Atalanta a Bergamo potrebbe esserci anche lui.