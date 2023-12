Theo Hernandez super da centrale, Pioli svela: “Ecco come nasce l’idea”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Frosinone: c’è soddisfazione per la vittoria e anche per lo spirito della squadra.

Il Milan doveva vincere e ha vinto. Frosinone sconfitto 3-1 a San Siro e 3 punti preziosissimi conquistati. Dopo il KO contro il Borussia Dortmund era fondamentale tornare subito al successo, sia per il morale sia per la classifica.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: “Era il nostro obiettivo tornare a vincere due partite di fila, era molto importante. Un piccolo salto in avanti, dobbiamo dare continuità in campionato. Dobbiamo accelerare per lottare per le prime posizioni“.

Theo Hernandez difensore centrale, il mister spiega come è nata l’idea: “L’idea nasce molto da lui, è stato lui a parlare con me e a dirmi che se ci fosse stato bisogno avrebbe potuto occupare quella posizione, anche se non l’aveva mai fatta. Bene in fase difensiva e ci ha dato tanto anche in quella di costruzione. Ha fatto una grande partita dimostrando di voler aiutare la squadra in un momento delicato“. Nello specifico, è stato l’allenamento di rifinitura il momento decisivo in cui l’ex Real Madrid si è proposto.

Si torna a parlare del confronto con Gerry Cardinale a Milanello: “Gerry lo sento spesso in questa stagione, ci vediamo sempre quando viene a Milano. Come ogni proprietario chiede delucidazioni su certe situazioni, un incontro molto positivo e costruttivo. Dà stimoli per il nostro lavoro, è molto presente“.

Qualcuno pensava a Jan-Carlo Simic o Davide Bartesaghi titolare, ma Pioli ha scelto diversamente: “Dei giovani mi fido tantissimo e il lavoro del settore giovanile pagherà nei prossimi anni. Bisogna avere la lucidità e la sensibilità di capire quando inserire i giovani e quando schierare giocatori più esperti. Sono contento del lavoro dei giovani e non ho timore di inserirli, però va fatto nel momento corretto“.

L’allenatore spera di vedere altre vittorie in Serie A: “Manca la continuità, dobbiamo trovarla dentro di noi e nelle nostre prestazioni. Più giocatori ritroveremo e meglio andrà. Vogliamo lottare per il vertice del campionato, per questo ci serve continuità“.

Pioli è abbastanza soddisfatto della prestazione contro il Frosinone: “Nel primo tempo non c’era tensione, abbiamo fatto bene. In generale una buonissima partita contro una squadra che gioca un buon calcio. A Di Francesco ho fatto i complimenti, un ottimo allenatore e persona intelligente“.