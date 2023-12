Bennacer, le toccanti parole dopo il ritorno in campo: “Finalmente la luce in fondo al tunnel”

La lunga attesa è finita, Bennacer è finalmente tornato a giocare: non ha contenuto l’emozione per questo evento importante.

Milan-Frosinone non è solo la partita del ritorno alla vittoria dei rossoneri, che dopo il brutto KO a Dortmund in Champions League volevano fortemente i 3 punti in Serie A. È stata anche quella del rientro di Ismael Bennacer, che ha fatto il suo debutto in questa stagione.

Si era infortunato a maggio in occasione dell’andata della semifinale di Champions contro l’Inter e solo nelle ultime settimane è tornato ad allenarsi in gruppo. Sembrava che dovesse tornare a giocare solo verso metà dicembre, invece ha potuto farlo prima. Le condizioni del suo ginocchio destro sono buone e adesso si tratterà di riprendere il ritmo e migliorare lo stato di forma.

Bennacer festeggia il ritorno in Milan-Frosinone

Tanta la soddisfazione di Bennacer per il ritorno in campo. Ha vissuto mesi complicati, perché rimanere fuori e non poter aiutare i compagni è certamente difficile. Ha lavorato sodo e alla fine il momento del rientro è arrivato. Per Stefano Pioli e la squadra è importantissimo riaverlo a disposizione, le sue qualità serviranno tanto.

Isma dopo Milan-Frosinone ha anche scritto delle toccanti parole sui social network: “Di ritorno. Dopo sette mesi di perseveranza, lotta e duro lavoro finalmente vedo la luce in fondo a questo lungo tunnel. Il 10 maggio il mio infortunio ha rappresentato una svolta imprevista della mia carriera. Ho fatto del mio meglio per trarre il positivo da questa prova, vedendola come un’opportunità per tornare migliore.

Un immenso grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo cammino verso la guarigione. Chirurghi, fisioterapisti e tutti i membri del personale medico. Un enorme grazie al mio club e alla mia federazione. Un abbraccio alla mia famiglia e ai miei cari. E voi tifosi grazie per il vostro sostegno, che mi è stato di grande aiuto. Torno con una determinazione e una passione ancora più grandi. Forza Milan“.

L’ex Empoli ha ritrovato il sorriso e progressivamente ritroverà anche un maggiore minutaggio. La prossima partita è sabato prossimo contro l’Atalanta a Bergamo, probabilmente inizierà di nuovo dalla panchina ma con la prospettiva di entrare prima in campo.