Donnarumma, un altro errore: entrataccia e rosso diretto (VIDEO)

L’ex portiere del Milan ne combina un’altra nella sfida di campionato contro il Le Havre: dopo 10 minuti viene espulso per un brutto fallo

Gianluigi Donnarumma non sta attraversando di certo una delle migliori fase della sua carriera. L’estremo difensore del PSG non sta fornendo ottime prestazioni e ha commesso tanti errori pesanti nell’ultimo periodo.

Due ingenuità sono arrivate contro il Monaco in campionato e poi in Champions League contro il Newcastle, e soprattutto l’ultima poteva costare cara in chiave qualificazione ai parigini. La squadra di Luis Enrique è infatti riuscita a trovare il pari nel finale evitando di mettersi in una situazione di classifica molto difficile prima dell’ultima partita contro il Borussia Dortmund.

Oggi l’ex portiere del Milan ne ha combinato un’altra nella sfida di Ligue 1 sul campo del Le Havre, per la quattordicesima giornata. Donnarumma è infatti stato espulso dopo soli 9 minuti dall’inizio dell’incontro, lasciando i suoi compagni in dieci praticamente per tutta la partita. Il classe ’99 è stato punti con il cartellino rosso dall’arbitro per la pericolosissima entrata, ma anche per la chiara occasione da rete.

La follia di Donnarumma contro il Le Havre

L’episodio accade quanto l’attaccante del Le Havre, Casimir, si invola verso il limite dell’area. La palla è a mezza altezza sul lancio e Donnarumma prova a intervenire con i piedi per l’anticipo e alza la gamba all’altezza del volto.

L’attaccante lo anticipo e il portiere rovina su di lui. L’intervento è rischioso e fuori tempo e viene punito con il cartellino rosso dal direttore di gara. I tifosi del Paris si sono scagliati nuovamente su di lui criticandolo sui social dopo l’ennesima giocata infelice.

Per fortuna di Donnarumma l’episodio non ha influito sul risultato della sfida, perché il Paris è riuscito comunque a portare a casa i tre punti nonostante l’inferiorità numerica. I parigini si sono imposti per 0-2 grazie alle reti di Kylian Mbappé e di Vitinha. Donnarumma salterà però ovviamente il prossimo turno, che i campioni di Francia giocheranno contro il Nantes.