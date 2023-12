Giornata Internazionale delle persone con Disabilità: Romero incontra i tifosi a Casa Milan (FOTO)

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, Luka Romero ha fatto una sorpresa ai tifosi presenti a Casa Milan. Tutti i dettagli dal sito ufficiale del club

Giornata speciale oggi a Casa Milan, in occasione della giornata internazionale per le persone con disabilità. La sede del Diavolo si è aperta ad una cinquantina di tifosi, appassionati dei colori rossoneri. Una mattinata all’insegna del milanismo. Prima un tour nel Museo Mondo Milan, dove per l’occasione sono state aperte le teche di alcuni trofei vinti dalla squadra nella storia. I tifosi presenti hanno avuto la grande opportunità di toccare con mano le coppe. Il tour, offerto dal club e dunque gratuito per i tifosi presenti, si è concluso al Casa Milan Store, punto vendita dei materiali ufficiali targati AC Milan.

A seguito del percorso guidato, i fan presenti hanno avuto l’opportunità di consumare un pasto presso il Casa Milan Bistrot. Ed è lì che i tifosi hanno vissuto una grande sorpresa. Hanno infatti incontrato il calciatore rossonero Luka Romero, con cui hanno scambiato foto e battute per rendere la giornata ancora più speciale e memorabile. Per l’occasione, il trequartista argentino ha speso delle parole molto importanti.

Giornata internazionale della disabilità, le parole di Romero

Luka Romero ha espresso grande soddisfazione e gioia in occasione della sua presenza a Casa Milan in compagnia dei tifosi rossoneri: “Essere qui con i nostri tifosi oggi è motivo di grande felicità. Il loro calore e la loro passione sono una spinta a dare sempre il massimo. Il calcio è più di uno sport, e i momenti vissuti oggi lo dimostrano ancora una volta: siamo una squadra, siamo una famiglia”, ha dichiarato Romero.

Non solo Romero. Per l’evento in questione si è espressa anche Anna Sculli, Presidente del Vharese, formazione che disputa con la maglia del Milan la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Il Dirigente ha così commentato l’iniziativa: “Per i nostri ragazzi e per tutta la grande famiglia del Vharese questa è una giornata storica. L’attenzione che il Club ci dedica ogni volta ci riempie d’orgoglio: siamo certi che i ragazzi indosseranno la divisa rossonera con orgoglio e gratitudine e metteranno in campo quel qualcosa in più che può arrivare solo da amicizie vere, come quella con il Milan”.

Da sottolineare che l’evento organizzato a Casa Milan per la giornata internazionale per le persone con disabilità, si inserisce all’interno del programma Il Milan per tutti, attraverso cui il Club si impegna a rendere sempre più accessibili i propri spazi sia fisici che digitali, e segue le linee guida sintetizzate all’interno del Manifesto RespAct di AC Milan per equità sociale, uguaglianza e inclusività.