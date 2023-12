Ibrahimovic-Milan, l’annuncio del ritorno si avvicina: resta un dubbio

A breve verrà chiarito il futuro di Ibrahimovic, pronto a rientrare nel mondo del calcio con un nuovo ruolo: ma quale precisamente?

A San Siro ad assistere a Milan-Frosinone c’era anche Zlatan Ibrahimovic, seduto vicino a Olivier Giroud in tribuna. Il francese lì per l’ultima giornata di squalifica e potrà tornare in campo nella prossima partita contro l’Atalanta a Bergamo.

Per quanto riguarda lo svedese, invece, si continua a parlare della probabilità che torni nel calcio con un impiego di tipo manageriale. Da tempo vanno avanti i colloqui con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, che vogliono fortemente un suo rientro nel mondo rossonero. Una mossa che potrebbe essere molto utile per la squadra, che dopo il licenziamento di Paolo Maldini ha perso una figura di riferimento importante e che potrebbe ritrovarla almeno in parte.

Ibrahimovic di nuovo al Milan: le ultime news

Secondo quanto spiegato oggi dal Corriere della Sera, nei prossimi giorni Ibrahimovic verrà nominato ufficialmente consulente di Cardinale. Rimane da capire quali saranno i suoi compiti, come e quanto potrà incidere. Ogni dettaglio dovrebbe essere più chiaro a breve.

L’ex attaccante dovrebbe dovrebbe diventare special counsel, un consulente esterno che non rientrerà nei quadri dirigenziali del Milan. Nelle settimane scorse era emersa possibilità che venisse assunto direttamente da RedBird Capital Partners, società americana proprietaria del club che potrebbe sfruttarlo non solo come figura legata al mondo rossonero, ma anche per altri progetti.

Ibrahimovic è conosciuto in tutto il mondo e certamente la sua presenza può essere importante per più motivi. La cosa certa è che lui non vuole essere una semplice “figurina”, quando fa qualcosa gli piace poter incidere concretamente. Chiaramente, al Milan lo conoscono bene e devono ricucirgli un ruolo che non risulti troppo ingombrante per l’allenatore. Stefano Pioli si è comunque detto entusiasta di fronte all’ipotesi del suo ritorno, dato che i due hanno un buon rapporto e probabilmente non ci sarebbe alcun tipo di problema se la presenza dello svedese a Milanello diventasse un po’ più frequente.

Non c’è ancora una data certa sul possibile annuncio del ritorno di Ibra, però la sensazione è che entro Natale possa arrivare. Ci sono dei dettagli da sistemare, ma in qualche modo Zlatan tornerà a far parte del mondo rossonero in forma ufficiale. Cardinale si è impegnato tanto per convincerlo e ormai sembra mancare poco alla fumata bianca definitiva.