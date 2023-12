Lesione e 2023 finito: guai anche per Gasperini, salta Atalanta-Milan

Uno dei migliori calciatori dell’Atalanta salterà la sfida con il Milan di sabato prossimo e tornerà probabilmente con il nuovo anno.

Dopo aver battuto il Frosinone per 3-1, il Milan potrà godersi una settimana a dir poco pacifica e serena. Perché la squadra di Pioli ha risollevato la testa, ha meritato il successo e soprattutto perché non avrà impegni infrasettimanali da giocare.

Il prossimo appuntamento in campionato è per sabato 9 febbraio, tra meno di una settimana. In programma lo scontro diretto di alta classifica con l’Atalanta, che ospiterà il Milan al Gewiss Stadium per un incontro storicamente molto delicato e difficile sotto vari punti di vista.

I rossoneri sperano di recuperare alcuni elementi importanti. Tornerà Giroud dalla squalifica e la speranza è anche quella di riavere a disposizione anche Kjaer e Leao dopo i recenti stop muscolari. Ma stavolta è l’Atalanta a lamentarsi con la sfortuna, visto che un titolare fisso della squadra di Gasperini si è fermato per un problema non di poco conto.

Scamacca, lesione all’adduttore: tornerà nel 2024

La brutta notizia per l’Atalanta riguarda l’attacco, in particolare il centravanti su cui i bergamaschi stanno riponendo tutte le loro speranze. Ovvero Gianluca Scamacca, il bomber romano che ha da poco anche trovato il suo primo gol europeo con l’Atalanta. Un infortunio è occorso nelle ultime ore all’ex Sassuolo.

Scamacca avrebbe riportato una seria lesione al tendine dell’adduttore. Stop muscolare piuttosto serio, che infatti secondo le prime previsioni costringerà l’attaccante a rientrare in campo solo nel 2024. Almeno un mese ai box dunque per Scamacca, che lascia così piuttosto sguarnito il reparto offensivo dei nerazzurri.

Sicura l’assenza per la sfida di sabato tra Atalanta e Milan. I padroni di casa si presenteranno contro i rossoneri senza il giovane centravanti e con l’arduo compito di sostituirlo degnamente. Inoltre, a parte Scamacca, la squadra di Gasperini deve fare a meno di un altro neo acquisto in attacco, il giovane El Bilal Touré, fuori da molte settimane per problemi fisici non lievi.

Possibile che contro il Milan tocchi al veterano Luis Muriel prendere il posto di Scamacca al centro dell’attacco nerazzurro. Ma non sono escluse soluzioni alternative e fantasiose, come la presenza di un “falso 9” come il russo Miranchuk o l’ex rossonero De Ketelaere.