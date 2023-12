Maignan, il Milan risponde al Bayern: ecco l’offerta per blindarlo

Il Milan deve fare in fretta per blindare Mike Maignan. Una big europea sembra stia sondando già il terreno per il portiere francese.

Una delle poche certezze odierne del Milan, nonostante il periodo generale molto altalenante, è senza dubbio Mike Maignan. Il portiere titolare rossonero che è considerato uno dei migliori nel suo ruolo in Italia ed in Europa.

Certo, in Champions League contro il Borussia Dortmund è apparso stranamente poco reattivo, soprattutto nell’occasione del terzo gol tedesco di Adeyemi, non respingendo a dovere una conclusione centrale. Ma le qualità di Magic Mike non si discutono, tanto da aver fatto dimenticare in poche settimane l’addio doloroso di Donnarumma.

Nelle ultime settimane si è parlato della volontà della dirigenza Milan di blindare Maignan con un contratto ancor più lungo e soddisfacente per tutti. Il portiere classe ’95 ha un accordo ancora lungo, visto che scadrà nel 2026. Ma allo stesso tempo il Milan sa bene che le big internazionali possono farsi sotto, con proposte d’ingaggio ben più alte.

Conferme sul Bayern Monaco: Maignan va blindato

In tal senso arriva una conferma già nota da qualche ore sul destino del portiere. Secondo ciò che riferisce Sky Detuschland, un top club tedesco starebbe puntando forte su Maignan, tanto da aver messo sulle sue tracce diversi osservatori. Stiamo parlando del Bayern Monaco, la formazione top assoluta della Bundesliga.

La situazione portieri in casa Bayern è infatti piuttosto chiara: a disposizione di Tuchel vi sono due estremi difensori ormai piuttosto avanti con gli anni. Il titolare Manuel Neuer, classe ’86, e l’alternativa Sven Ulreich, nato nell’88. Due ultra-trentenni che sono verso la fase finale della carriera. Ecco perché la dirigenza bavarese sta studiando il mercato portieri per un nuovo futuro titolare.

Maignan dunque è molto apprezzato e seguito dal Bayern, che nel 2024 potrebbe farsi realmente sotto per provare a strapparlo al Milan. Una situazione che preoccupa i tifosi rossoneri, consapevoli di avere in squadra un numero 1 di spessore e affidabilità, per questo molto ambito dalle rivali internazionali.

Per questo motivo la società rossonera ha deciso di accelerare nelle trattative per il rinnovo. Tra fine 2023 ed inizio 2024 il Milan incontrerà l’entourage di Magic Mike per proporgli un nuovo accordo, con scadenza addirittura al 2029. Un quinquennale a cifre assolutamente più elevate e che possa soddisfare tutti.

Oggi Maignan percepisce 2,8 milioni netti dal Milan. L’intenzione, ove possibile, è di raddoppiare tale cifra, così da far contento il francese ed evitare tentazioni esterne, come quelle portate dal Bayern.