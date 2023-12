Mike Maignan, nuovo record: nessuno l’ha fatto prima (FOTO)

Maignan protagonista sabato sera a San Siro, ha regalato un assist risultando decisivo: il francese mostra ancora le sue grandi qualità.

C’è anche lo zampino di Mike Maignan nel ritorno alla vittoria del Milan, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta pesante in Champions League contro il Borussia Dortmund. Contro il Frosinone è arrivato un 3-1 importante che ha permesso di aggiungere altri 3 punti alla classifica, rimanendo a -4 dalla Juventus e attendendo Napoli-Inter con maggiore serenità.

Passati in vantaggio con Luka Jovic verso la fine del primo tempo, i rossoneri hanno poi raddoppiato al 50′ con un gol di Christian Pulisic. L’ex Chelsea è stato innescato da un lungo lancio di Maignan, molto preciso nell’indirizzare il pallone verso il compagno, poi abile nello stop e anche nella conclusione finale. Un vero assist quello del portiere francese.

Maignan, che assist in Milan-Frosinone

L’ex Lille era stato decisivo già prima dell’1-0, quando Cuni si era presentato davanti a lui e si era fatto respingere il tiro che avrebbe potuto portare in vantaggio i ciociari. Una parata provvidenziale. Se la squadra di Eusebio Di Francesco avesse segnato, forse i rossoneri avrebbero accusato un contraccolpo psicologico dettato dal momento molto delicato.

Maignan lo ha impedito, il Milan è passato avanti e poi proprio il francese ha messo lo zampino sul gol del 2-0. Tra l’altro, Opta rivela che ha fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A. È il portiere che ha all’attivo più passaggi vincenti nel campionato, almeno dall’annata 2004/2005 in poi.

3 – Mike #Maignan ha fornito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di #SerieA. Il francese è l’estremo difensore che vanta più passaggi vincenti nella competizione da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05). Artista.#MilanFrosinone pic.twitter.com/D2jRy4iZE0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2023

Mike non è uno qualunque, lo ha dimostrato fin dal suo primo anno in rossonero. Oltre ad essere bravissimo tra i pali, ha una grande capacità di gestire e calciare bene il pallone con i piedi. Sa essere estremamente preciso sia con i passaggi corti sia con quelli lunghi. Una dote molto importante nel calcio moderno e che ha dato dei vantaggi al Milan in questi anni.

Non è un caso che Maignan sia finito nel mirino di alcuni dei principali club europei. Recentemente si è parlato del Bayern Monaco, che ha un Manuel Neuer in scadenza a giugno 2025 e che sta già pensando a un suo successore. Vuole un estremo difensore bravo con i piedi e l’ex Lille sarebbe perfetto. Ad oggi non c’è nessuna trattativa.