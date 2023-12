Milan, era intoccabile ma adesso è ai margini: addio a gennaio

Cambiano le gerarchie: il Milan non ritiene più importante questo calciatore ed ora potrebbe fare le valigie nel mercato invernale.

Il Milan sembra finalmente aver trovato brillantezza e continuità, almeno in campionato. Le due vittorie consecutive interne contro Frosinone e Fiorentina pesano tantissimo. Sia perché rilanciano le quotazioni di alta classifica della squadra di Stefano Pioli, sia perché ottenute contro avversarie ostiche ed in piena emergenza infortuni.

Pioli sembra aver trovato le formule giuste, soprattutto in mezzo al campo. Nonostante l’abbondanza del reparto mediano, il tecnico del Milan ha sempre ruotato le scelte alla ricerca di quella che poteva essere la composizione giusta del centrocampo. La prova di ieri sera e la vittoria netta per 3-1 sembra aver dato una svolta.

La linea formata da Reijnders in cabina di regia, da Musah come mastino del centrocampo e Loftus-Cheek come incursore di qualità sembra essere la soluzione giusta ed equilibrata. Inoltre va segnalato il ritorno dopo mesi di Ismael Bennacer, che ha rivisto il campo ed è pronto a dare una grossa mano d’ora in avanti.

Krunic non più intoccabile: torna di moda l’ipotesi Fenerbahce

In questa nuova gerarchia del centrocampo, sembra però esserci poco spazio per un calciatore che, fino a qualche settimana fa, era da considerarsi un titolarissimo per mister Pioli. Vale a dire Rade Krunic, il mediano bosniaco che è stato utilizzato praticamente ovunque. Un jolly che però non ha più l’importanza di un tempo.

Krunic sembra finito alle spalle dei centrocampisti appena citati. Lo sostiene anche Peppe Di Stefano, l’inviato di Sky Sport che dopo la vittoria sul Frosinone ha fatto il punto della situazione: “Krunic è ormai ai margini del Milan. Per Pioli il centrocampo titolare ad oggi è formato da Reijnders, Musah e Loftus-Cheek. Bennacer sta tornando a pieno regime e Adli avrà le sue chance”.

Ma la notizia vera è che torna di moda l’ipotesi partenza per Krunic. Il classe ’93 sarebbe pronto e stavolta più predisposto a lasciare Milanello a gennaio. Di Stefano torna a fare il nome del Fenerbahce, la società turca che già in estate aveva tentato Krunic con una proposta economica niente male.

I turchi vorrebbero rimpolpare il centrocampo con questo innesto di esperienza e praticità. Il Milan non sarebbe così scontento di fare plusvalenza con la cessione dell’ex Empoli, che dopo aver iniziato la stagione come intoccabile del centrocampo rossonero rischia di veder terminare la sua esperienza a gennaio prossimo, senza troppi rimpianti.