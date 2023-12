L’accompagnatore d’eccezione di Theo Hernandez in Milan-Frosinone (FOTO)

Uno dei bambini che accompagnano in calciatori di Serie A prima dell’inizio di una partita era un personaggio piuttosto noto.

Da diversi anni ormai in Serie A vige una tradizione molto carina e dolce, prima dell’inizio dei match di campionato. Ovvero quando i 22 calciatori titolari scendono in campo accompagnati mano nella mano da altrettanti bambini, come a sensibilizzare e rendere anche più umano questo ambiente.

La Lega ha deciso che ad accompagnare una squadra ci fossero bambini o bambine vestiti con la maglia della formazione opposta e viceversa. Una sorta di dolce fratellanza prima dello spettacolo e della tensione della partita. Immagini che fanno sicuramente bene al cuore.

Proprio riguardo questo costume ormai noto, spunta una curiosità interessante. Ieri in Milan-Frosinone, uno dei piccoli accompagnatori della squadra rossonera era un giovanissimo vip, personaggio già noto anche perché ‘figlio d’arte’ a tutti gli effetti.

Theo Hernandez con Leone, il figlio di Fedeze Chiara Ferragni

I social hanno colto la curiosità che stiamo per rivelare. Ieri sera Theo Hernandez ha fatto il suo ingresso in campo a San Siro, prima della sfida al Frosinone, con al proprio fianco Leone Lucia Ferragni. Un nome molto noto nel mondo dei social e della cronaca rosa, visto che si tratta del primogenito di Fedez e di Chiara Ferragni.

Il piccolo Leone, che simpatizza già per il Milan e ama il gioco del pallone, è stato chiamato per entrare a San Siro mano nella mano con il terzino rossonero. Sui social sono spuntati anche i retroscena, con papà Fedez negli spogliatoi dello stadio milanese che prepara il figlio a questa esperienza, chiedendogli di mostrare la maglia del Milan sotto a quella del Frosinone se inquadrato dalle telecamere.

Leone (o Leo come lo chiama il papà) è sembrato molto timido e dolcemente impacciato nell’ingresso in campo al fianco di Theo Hernandez. Come a guardarsi intorno stranito per il tanto caos e rumore del pubblico di San Siro. Una scena che ha fatto il giro del web e fatto sorridere sia i tifosi rossoneri, sia coloro che seguono la famiglia Ferragnez costantemente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

Fedez non è un grande appassionato di calcio, avendo mostrato anche nel suo podcast Muschio Selvaggio di essere intrigato dal mondo del pallone ma senza però essere tifoso o grande esperto. Chissà se invece il piccolo Leone dopo questa esperienza possa essere invece più attratto e magari iniziare a tifare Milan sul serio.