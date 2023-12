Milan, guarda David: clamoroso errore a porta vuota (VIDEO)

L’obiettivo di mercato del Milan per l’attacco è stato protagonista di un errore capolavoro durante la gara di Ligue 1. Il video dell’azione di seguito.

Il Milan sta ricercando nuovi profili per rinfoltire e svecchiare il suo attacco, al momento rappresentato dal bomber veterano, quasi senza età, Olivier Giroud. Ma è chiaro che il francese, oggi 37enne, non è e non potrà essere eterno. E anche se rinnoverà di un altro anno il suo contratto col Diavolo, non si può pensare di appoggiarsi ancora soltanto a lui. Luka Jovic, il suo sostituto naturale acquistato in estate a zero, finalmente si è sbloccato. Il serbo ha segnato il primo gol in rossonero sabato sera contro il Frosinone: una rete che ha permesso di aprire le danze e indirizzare i binari verso la vittoria. Jovic è stato anche autore dell’assist del 3-0, dimostrando la sua grande voglia di far bene. Ma non può bastare al Milan.

L’ex Real Madrid e Fiorentina dovrà innanzitutto dimostrare continuità. Senza quella, il suo contratto annuale non verrà di certo rinnovato. Ma a prescindere, il club rossonero ha il grande obiettivo di fornire al suo attacco un nuovo centravanti di grande affidabilità e incisività. Ormai, lo dicono le testate più accreditate, il primo e più grande obiettivo è Jonathan David del Lille. Un profilo di grandissima qualità, un rapace della porta che Giorgio Furlani non vuole farsi scappare, data l’enorme concorrenza. Il suo contratto col club francese è in scadenza nel 2025, e il Milan ha programmato l’assalto decisivo a giugno. Al momento, i rossoneri sono in pole, ma intanto l’attaccante canadese si è divorato un gol enorme durante la gara di Ligue 1 contro il Metz. Tifosi sbalorditi, in negativo!

Jonathan David, occasione clamorosa sbagliata

Nel corso del match di Ligue 1 tra Lille e Metz, Jonathan David ha avuto l’enorme occasione di aprire le danze. Ma ha sbagliato inesorabilmente. Da solo, a porta spalancata, doveva solo spingerla in porta, invece, ha sparato altro sopra la traversa deludendo tutti i tifosi presenti al Pierre-Mauroy. Non da lui, non da Jonathan David. L’errore è stato davvero clamoroso, e difficilmente verrà dimenticato. Ma, per fortuna, il centravanti canadese è riuscito a rifarsi poco dopo. Yazici ha segnato l‘1-0 al 46‘, mentre al 50 è stato assegnato rigore in favore del Lille: David dal dischetto, che stavolta è stato freddo e ha imbucato in porta il doppio vantaggio per la sua squadra.

L’errore è stato dei più peggiori, ma David non ha perso tempo per riscattarsi. Il Milan avrà osservato anche la sua prestazione di oggi, tra delusione e gioie, Jonathan resta l’obiettivo numero uno.